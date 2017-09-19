Американский сенат принял оборонный бюджет на 2018 финансовый год
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Военнослужащие армии США.
Источник: © AP Photo / Mark Humphrey
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов.
За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.
Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов.
Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.
В целом в принятом проекте бюджета, как и в предложениях Белого дома и в принятом палатой представителей документе, предусматривается серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону - до 8,5 миллиарда долларов, что даже больше, чем запрашивал Белый дом. На эти средства, в частности, планируется увеличить до 28 число ракет-перехватчиков, расположенных на территории США.
По части военной помощи Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената.
Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.
Кроме того, в документе содержатся ставшие уже традиционными обвинения в адрес РФ во "вторжении" в Грузию, "аннексии" Крыма и "агрессии" на Украине. Москва отрицает подобные обвинения.
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19.09.2017
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