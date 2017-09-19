В США намерены увеличить число применений боевых беспилотников ЦРУ
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Беспилотники RQ-4 Global Hawk.
Источник: flightglobal.com
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена увеличить число применений ЦРУ боевых беспилотников, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников телеканала, в первую неделю президентства Трамп посетил подразделение ЦРУ, ответственное за направление ударов беспилотников против предполагаемых террористов, после чего президент передал директору ЦРУ Майку Помпео пожелание о "более агрессивной политике". Вскоре после этого ЦРУ начали наносить удары по террористам с помощью беспилотников в Сирии, что "вряд ли было санкционировано при экс-президенте Бараке Обаме", передает телеканал.
Сообщается, что Белый дом предоставил ЦРУ больше автономии в решениях относительно применения беспилотников в различных точках, в том числе в Йемене.
Сейчас администрация Трампа рассматривает дополнительные изменения в политике, которые позднее смогут расширить полномочия ЦРУ по нанесению ударов с помощью дронов "как в зонах военных действий, так и за их пределами". Как сообщает телеканал, это может привести к большему числу жертв среди гражданского населения.
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19.09.2017
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