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Главком ВДВ получил тяжелые травмы в ДТП в Мурманской области

20.09.2017 Lenta.ru 299 0
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Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков.
Источник: РИА Новости

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом во вторник, 19 сентября, "Ленте.ру" сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил другой источник в МВД России.

Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола". В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.

Как следует из материалов проверки по ДТП (документ имеется в распоряжении "Ленты.ру"), в кортеж, в котором следовал микроавтобус Volkswagen Caravella главкома, врезался выехавший с встречной полосы Chevrolet Lanos. В результате микроавтобус перевернулся.

Генерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота. Пострадал так же 52-летний заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован.

Кроме того, травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его 39-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их детей, мальчики 16 и 17 лет, отделались незначительными ушибами.

Экспертиза показала, что водитель служебного микроавтобуса был трезв, в ДТП он получил незначительные ушибы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Министерстве обороны РФ "Ленте.ру" не подтвердили, но и не опровергли информацию о ДТП.

На Кольский полуостров главком и его заместитель прибыли для проверки условий службы личного состава дислоцированных здесь частей. Автомобиль, перевозивший генералов, принадлежит центру обеспечения деятельности Северного флота.

Генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен командующим ВДВ 6 октября 2016 года, сменив на этом посту генерал-полковника Владимира Шаманова, ушедшего на работу в Госдуму. Сердюков родился 4 марта 1962 года, в 1983 году окончил Рязанское училище ВДВ. Службу проходил в 104-й и 76-й воздушно-десантных дивизиях, затем командовал 138-й мотострелковой бригадой и 106-й воздушно-десантной дивизией. В 2011 году был назначен командующим 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а с 2013 года перешел на должность заместителя командующего Южным военным округом — начальником штаба ЮВО.
19.09.2017
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