Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Президент также отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения должна вырасти до 30% к 2025 году
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих.
Об этом глава государства заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.
"Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка перспективных образцов вооружений и военной техники, которые определят боевую мощь российской армии. Важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих", - сказал Путин.
Президент также отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения должна вырасти с 16 до 30% к 2025 году.
Глава государства подчеркнул, что рост производительности труда в ОПК - 8,8%. "Что особенно радует, это то, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%, при этом уровень заработной платы растет темпами не выше роста производительности труда. Это хороший показатель, - сказал президент. - Однако по уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам".
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19.09.2017
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