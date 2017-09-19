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Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих

20.09.2017 ТАСС 292 0
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент также отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения должна вырасти до 30% к 2025 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих.

Об этом глава государства заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработка перспективных образцов вооружений и военной техники, которые определят боевую мощь российской армии. Важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих", - сказал Путин.

Президент также отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения должна вырасти с 16 до 30% к 2025 году.

Глава государства подчеркнул, что рост производительности труда в ОПК - 8,8%. "Что особенно радует, это то, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%, при этом уровень заработной платы растет темпами не выше роста производительности труда. Это хороший показатель, - сказал президент. - Однако по уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам". 
19.09.2017
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принадлежат ТАСС
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