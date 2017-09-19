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Воздушное пространство Литвы следует уважать

20.09.2017 Delfi.lt (Литва) 116 0
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Учения ВДВ в Рязанской области
Учения ВДВ в Рязанской области.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Воздушное пространство Литвы нужно уважать, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис в связи с тем, что два российских военно-транспортных самолета на прошлой неделе нарушили воздушное пространство страны над территориальными водами.

"Мы не можем позволить так поступать с воздушным пространством. Наши права следует уважать и входить без разрешения в наше воздушное пространство нельзя", - сказал министр в понедельник. Он сказал, что полет военно-транспортных самолетов "Ил-76" в минувшую субботу над Балтийским морем может быть связан с проходящими в России и Белоруссии военными учениями "Запад", потому что самолеты могли перевозить необходимое для учений оборудование или военных. "Определенные ошибки - с учетом числа и высокой интенсивности передвижения военных - могут быть. Не следует исключать, что это была ошибка, (…) однако также не следует исключать, что так могли проверять нашу бдительность", - сказал Кароблис.

Официальные представители Литвы в понедельник объявили, что два российских военно-транспортных самолета на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Литвы, когда шесть военно-транспортных "Ил-76" летели из основной части России в Калининградскую область. Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не ушли в Калининградскую область.

Министр обороны сказал, что воздушное пространство Литвы было нарушено в районе Куршской косы. По словам министра, летевшие над Балтикой шесть "Ил-76" не сопровождались истребителями НАТО, потому что они шли в соответствии с предоставленным заранее планом, поддерживали связь, у них были включены транспондеры, а отреагировать на нарушение границы истребители США не успели.

В конце августа США разместили в Литве семь истребителей, хотя обычно миссия воздушной полиции НАТО из Шяуляй осуществляется на четырех истребителях. Еще четыре бельгийских истребителя сейчас дислоцированы в Эстонии.
19.09.2017
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