В России появляется роботизированная армада (The National Interest, США)



Открытие международного военно-технического форума "Армия-2017".

Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов Открытие международного военно-технического форума "Армия-2017".Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов

На прошедшей в этом году военной выставке "Армия-2017" Россия представила множество систем, призванных продемонстрировать ее достижения в создании новой боевой техники, а также показать перспективные образцы и технологии. Большое внимание привлекли к себе беспилотные военные системы, которые в России называют роботизированными комплексами. В начале выставки Россия показала крупные и средние беспилотные боевые машины, а также беспилотные летательные аппараты. А ближе к концу российские конструкторы и производители представили и другие новые образцы.

Представители Волжского политехнического института показали роботизированный снегоход, созданный для российского Крайнего Севера и Арктики. По словам разработчиков, эта непилотируемая машина преодолевает препятствия благодаря платформе, которая имитирует изменения центра тяжести - точно так же, как человек на снегоходе. Они отметили, что такую систему можно установить на любом снегоходе, благодаря чему его можно превратить в беспилотный аппарат. В ближайшем будущем конструкторы планируют наладить взаимодействие между этими "снежными дронами", чтобы они передавали друг другу сигналы о возможных препятствиях, таких как снежные бури, оползни и овраги. С учетом того внимания, которое российское Министерство обороны уделяет укреплению российских позиций в арктических регионах, вполне возможно, что такие беспилотные наземные транспортные средства начнут применять уже скоро.

Большой интерес представляет и роботизированное шасси высокой проходимости МРП-500. Эта платформа оснащена колесами, которые работают независимо друг от друга, благодаря чему повышается проходимость транспортного средства и его способность преодолевать различные препятствия. МРП-500 предназначена для изучения того, как беспилотные наземные транспортные средства могут преодолевать труднодоступные территории, а также для создания различных модификаций беспилотных транспортных средств, выполняющих разные задачи. Эта платформа может перевозить 50 килограммов полезной нагрузки, а также преодолевать лестницы, траншеи и препятствия высотой до 1 метра. Данная платформа чем-то похожа на американскую беспилотную машину MUTT, используемую в армии. На выставке была представлена и платформа поменьше под названием МРП-100, которая крепится к беспилотной боевой машине "Вихрь".

Также на выставке была показана малогабаритная гусеничная беспилотная платформа "Капитан", предназначенная для визуального изучения местности, взрывоопасных предметов и дистанционного патрулирования. Данный робототехнический комплекс в настоящее время проходит заводские испытания, после чего начнется государственная приемка. Батареи "Капитана" позволяют ему работать в течение трех часов на удалении до 500 метров от оператора. Беспилотные и дистанционно управляемые устройства такого рода активно применяются в армиях других стран, особенно в вооруженных силах США, которые широко использовали их в недавних конфликтах. Такие маленькие и простые устройства существенно увеличивают боевые возможности, и в армии США они имеются в больших количествах.

Многие российские системы, представленные на выставке, это лишь опытные образцы. Но поскольку российское Министерство обороны уделяет повышенное внимание военной робототехнике, вполне вероятно, что государство постарается в ускоренном порядке передать в войска некоторые из этих разработок.

Сэмюэл Бендетт - научный сотрудник CNA Corporation, пишущий для блога RealClearWorld.com. Ранее он работал в Национальном университете обороны, занимаясь вопросами новых прорывных технологий и их использованием в кризисных ситуациях.

В статье изложены личные взгляды автора.

Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett)