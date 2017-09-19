Кто воюет на учениях?



Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017".

Источник: © AP Photo, Sergei Grits Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017".Источник: © AP Photo, Sergei Grits

Наблюдение за ходом подготовки к совместным учениям "Запад-2017" и первые дни "боев" показали необычную ситуацию с информационным представлением учений.

В начале учений диктор президентского телеканала, рассказав о деталях учений, оценил их характер как "оборонительный", добавив, что именно такой характер носили все совместные с РФ учения.

Но на учениях "Запад-2009" самолеты Ту-160 и Ту-195М на полигонах Белоруссии наносили "ядерные" удары по макетам объектов, которые в реальности находятся на территории Польши и Литвы. Тогдашний министр иностранных дел Польши официально обратился в ООН и к США по этому поводу и попросил у американцев новейшее вооружение по защите от ракет.

Это оборонительный характер?

Каждый день по всем телеканалам пропагандисты и генералы твердят про 10 с небольшим тысяч участников войнушки на территории Белоруссии. А если посчитать и "воюющих" на российских полигонах в рамках этих же учений, то как раз и выйдет цифра в сотни тысяч участников. Но в таком случае должен быть совсем другой уровень приглашения наблюдателей. Но россияне не хотят их видеть на своих полигонах, вот и долдонят лукашенковские зомбировщики, что только 10 тысяч и что пригласили в Белоруссию на учения аж трех наблюдателей от НАТО!

Вот еще оригинальный информационный момент учений На сайте Министерства обороны России висит сообщение: "В рамках учения "Запад-2017" подразделения 1-й танковой армии ЗВО совершают марш на полигоны в Белоруссии".

А представитель Минобороны Белоруссии Макаров утверждает, что никакие танки из России в Белоруссию не поедут, что на сайте Министерства обороны РФ ошибка.

А вспомните сообщение пресс секретаря Путина о том, что во время совместных учений президенты двух стран вместе посетят полигон в России. В таких случаях Лукашенко обычно сам не преминет что-то сказать о долгожданной встрече. Но прошло вдруг выясняется, что ничего такого и не планировалось.

"Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Белоруссии. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало", - отметила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она напомнила, что "подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Белоруссии, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов".

В адрес президента России Владимира Путина, сказал Эйсмонт, было направлено приглашение, "но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало".

И последний сюжет - о введении в Глубоком комендантского часа на время учений.

Сайт Глубокского райисполкома без всяких экивоков, черным по белому, сообщил, что "в связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" в г. Глубокое с 14 по 20 сентября 2017 года с 22:00 до 06:00 вводится комендантский час. В соответствии с законом Республики Беларусь "О военном положении" во время комендантского часа запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность".

Нарушителям грозит ответственность по статье 23.59 КоАП РБ - штраф от 230 до 920 рублей или административный арест.

На вопросы журналистов о комендантском часе представители власти представили целый веер ответов. Одни чиновники говорили, что это учебный комендантский час, не настоящий. Другие вообще ничего об этом не знали.

Что все эти парадоксы означают?

Если бы речь шла о стандартных политических контактах, то подход был бы один. Но в случае информационных маневров вокруг военных учений появляется еще один ракурс. На войне имеет значение не только информация, но и дезинформация. Маскировка и выставление под удар противника ложных целей - макетов.

Не удивлюсь, если танки из России все-таки совершат марш-бросок на полигоны Белоруссии, а десантники из западных казарм России приземлятся между нашими боровиками и подосиновиками.

Одно можно утверждать однозначно: как не было доверия к самым миролюбивым войскам России, так и не прибавилось его в ходе этих учений, особенно когда солдаты войск РФ стали задерживать в Белоруссии мирных граждан. Как не было доверия к президентским пропагандистам в Белоруссии с погонами и без, так его стало еще меньше.

Владимир Подгол