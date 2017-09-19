Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)



Американский танк M1A2 "Абрамс".

Источник: © flickr.com, The U.S. Army Американский танк M1A2 "Абрамс".Источник: © flickr.com, The U.S. Army

Первый танк M1A2 SEP v3, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, должен появиться на свет уже в этом месяце в рамках поставки первоначальных опытных образцов. Об этом сообщили конструкторы данной машины.

"Конечная цель сухопутных войск состоит в модернизации всего парка танков M1A2, включающего в свой состав более 1 500 машин", - рассказала изданию Scout Warrior пресс-секретарь подразделения наземных боевых систем Эшли Гивенс (Ashley Givens).

В первых опытных образцах M1A2 SEP v3 будет модернизировано оборудование связи, повышены показатели надежности, живучести, топливной экономичности, и усилена броневая защита.

В рамках повышения мобильности и мощности у танка появится вспомогательная силовая установка для обеспечения дополнительной топливной экономичности, бортовые электросистемы, усовершенствованные материалы для брони, модернизированные двигатели, трансмиссия и система привода на 28 вольт.

""Абрамс" состоит на вооружении с начала 1980-х годов, и его конструкторы думали наперед, заложив в танк возможности для постепенной модернизации. С годами были существенно усовершенствованы его приборы обнаружения, выработка энергии, повышена мобильность, огневая мощь, живучесть, осведомленность об окружающей обстановке, усилена броня", - сообщил в интервью Scout Warrior вице-президент General Dynamics Land Systems по гусеничным боевым машинам Дональд Котчман (Donald Kotchman).

Танк получил общий дисплей с высоким разрешением для наводчика и командира, а современные элементы электроники, называемые быстросменными блоками, будут заменены на новые быстросменные модули. Это относится к блоку отображения командира, к панелям управления механика-водителя и наводчика, к блоку управления башней и к общему дисплею с высоким разрешением. Об этом сообщили разработчики из General Dynamics Land Systems.

Постоянная модернизация, инновации и усовершенствования "Абрамса" в предстоящие годы это та главная идея, которая положена в основу создания быстросменных модулей. Речь идет о подробно обсуждаемой концепции "открытой архитектуры", в рамках которой стандарты компьютерных вычислений, электронику, аппаратное и программное обеспечение можно успешно интегрировать с новыми технологиями по мере их появления.

По словам Котчмана, переход на быстросменные модули существенно увеличивает вычислительные мощности, обеспечивает усовершенствование технологий распределения мощности и управления огнем танка.

"Принципиальное отличие быстросменного модуля от блока заключается в модульном принципе построения. В настоящее время, чтобы отремонтировать или модернизировать быстросменный блок, необходимо целиком снять его с танка, установить на испытательном стенде и внести изменения. А в рамках концепции быстросменного модуля внутренняя диагностика проводится на уровне печатной платы. Печатная плата создается таким образом, чтобы ее можно было снять и заменить без каких-либо повреждений, - сказал Котчман. - Точно так же, когда вводится новая функциональная возможность или требуется увеличение вычислительной мощности, изменения можно внести на уровне печатной платы без переделки всего блока".

В рамках модернизации M1A2 SEP v3 также начата интеграция усовершенствованных каналов передачи данных о боеприпасах с боевыми электронными устройствами, такими как установки радиочастотного подавления дистанционных самодельных взрывных устройств под названием CREW. Кроме того, в рамках модернизации усовершенствован генератор и Ethernet-кабели, обеспечивающие оптимальную сетевую работу приборов обнаружения танка.

Ожидается также, что "Абрамс" получит усовершенствованную систему слежения за боевой обстановкой, в которой используется технология GPS. Она позволить быстро вносить изменения в цифровые карты, на которых позиции своих войск и противника будут указываться иконками.

В данной системе, получившей название "совместная платформа боевого управления" (Joint Battle Command Platform), используется сверхбыстрая сеть Blue Force Tracker 2 Satcom, способная сокращать время задержки и время обновления. Когда данные о местоположении противника в быстро меняющейся обстановке обновляются оперативно, это, что вполне естественно, дает преимущества как в противопартизанской войне, так и в боевых действиях с использованием механизированных войск.

Полученный General Dynamics Land Systems контракт на модернизацию также предусматривает соответствующие усилия по созданию к 2020 году еще более современного варианта "Абрамса" M1A2 SEP v4. Этот танк будет обладать большей огневой мощью, лучшей защитой, получит новые приборы обнаружения, а также усовершенствованное и более эффективное оружие, о чем сообщили представители танковых войск.

"В 2023 году мы перейдем от строительства M1A2 SEPv3 к производству M1A2 SEPv4. В соответствии с текущими планами, серийное производство M1A2 SEPv4 должно начаться в 2023 году, а на вооружение в войска машина будет поступать с 2025 года", - сказала Гивенс.

Сделка между сухопутными войсками и General Dynamics Land Systems стала первым контрактом на производство модернизированной версии SEPv4, в которой появится новый основной прицел командира, усовершенствованный основной прицел наводчика, модернизированные приборы обнаружения, а также повысятся показатели огневой мощи и живучести.

"General Dynamics Land Systems поставит в войска семь предсерийных опытных образцов M1A2 SEPv4. Первоначальная стоимость контракта составляет 311 миллионов долларов", - говорится в заявлении компании.

Усовершенствованные сетевые технологии, прицелы, датчики, системы наведения нового поколения, сетевые технические средства - все это ключевые элементы продолжающейся модернизации, которая проводится для того, чтобы танк мог успешно вести боевые действия в условиях быстро возникающих новых угроз, таких как перспективный российский танк Т-14 "Армата" и китайская машина 3-го поколения Тип 99.

Вариант SEP v4, испытания которого планируется начать в 2021 году, получит новый лазерный дальномер, цветные камеры, интегрированные бортовые сети, новые контактные кольца, усовершенствованные метеорологические датчики, приемники системы оповещения о лазерном облучении и гораздо более мощный многоцелевой 120-миллиметровый боеприпас.

Командование сухопутных войск разъяснило, что по причине секретности разработок многие детали новых систем для будущих танков не разглашаются. Однако конструкторы поделились одной подробностью, рассказав, что в рамках повышения огневой мощи машины, предусмотренного предложением о внесении конструкторских изменений, планируется интегрировать новый прибор формирования изображений тепловизионной системы переднего обзора (FLIR).

В этом усовершенствованном приборе будет применено более высокое разрешение и цифровое формирование изображений, а также повышены возможности по обнаружению демаскирующих признаков противника на большем удалении, несмотря на такие помехи как дождь, пыль и туман.

Новый прибор формирования изображений тепловизионной системы переднего обзора поможет танковым экипажам результативнее обнаруживать и распознавать световые и инфракрасные демаскирующие признаки таких целей как вражеские приборы, электронные сигналы и транспортные средства противника. Такое усовершенствование станет полезным дополнением к командирскому автономному тепловизионному прибору.

Версия SEPv4 также предусматривает датчики заднего вида и системы лазерного обнаружения. А метеодатчики новой конфигурации позволят танкам "Абрамс" предвидеть изменения погодных условий и боевой обстановки, и быстрее к ним приспосабливаться.

"Метеодатчики встраиваются в систему управления огнем. Она обеспечивает информацией алгоритмы управления огнем, что повышает точность оружия", - отметила Гивенс.

Новый танк M1A2 SEP v4 также получит новое контактное кольцо, что приведет к уменьшению количества необходимых "блоков" бортовой сети Еthernet, поскольку сетевые датчики будут подключаться один к другому в составе единой машины.

Новый многоцелевой боеприпас

Танк M1A2 SEP v4 получит усовершенствованный многоцелевой 120-миллиметровый снаряд AMP, который заменит боеприпасы нескольких типов, сочетая в себе их различные характеристики.

Снаряд AMP заменит четыре танковых боеприпаса, которые используются в настоящее время. Это кумулятивно-осколочный M830 HEAT, многоцелевой с воздушным подрывом M830A1 MPAT, картечный M1028 и проникающий M908. Боеприпас MPAT был принят на вооружение в 1993 году для борьбы с вертолетами противника, а именно, с российским вертолетом Ми-24. У этого боеприпаса двухпозиционный взрыватель для борьбы с наземными и воздушными целями, и его установка производится вручную.

Картечный боеприпас M1028 поступил на вооружение в сухопутные войска в 2005 году для борьбы со спешенной пехотой, особенно на небольшой дистанции и в наступательных порядках. Такой боеприпас выбрасывает большое количество убойных элементов, что увеличивает потери противника, действующего в составе подразделений.

M908 - это боеприпас для устранения препятствий. Он создавался для разрушения преград, выстраиваемых противником на дорогах в целях сдерживания наступающих механизированных войск.

Боеприпас АМР обладает еще двумя дополнительными свойствами. Он на расстоянии уничтожает высадившегося из техники противника, в частности, расчеты ПТРК, а также проделывает проходы в заграждениях, оказывая поддержку спешившейся пехоте.

Новый канал передачи данных поможет танковым экипажам правильно выбрать боеприпас для поражения той или иной цели.

В целом, эта работа по повышению огневой мощи и мобильности танков является для сухопутных войск оптимальным способом довести до максимума эффективность и поражающее действие имеющихся танков "Абрамс". Главная идея заключается в том, чтобы реализовать в существующей машине все возможные усовершенствования. В настоящее время уже ведутся переговоры, и идет работа по планированию новых моделей танковых платформ будущего, которые должны появиться к началу 2030-х годов.

Комплекс динамической защиты танка

В рамках общих усилий по ускоренной разработке технических новшеств для их реализации в танке "Абрамс" сухопутные войска активно рассматривают новые технологии для этой машины, чтобы она в доли секунды могла опознавать, а затем отслеживать и уничтожать реактивные противотанковые гранаты и ракеты в полете.

"Мы постоянно изыскиваем способы усиления защиты наших боевых машин. И мы понимаем, что системы динамической защиты в этом плане являются для нас одним из высших приоритетов", - сказала Гивенс.

Комплекс динамической защиты танка это такая система, в которой при помощи датчиков, РЛС, компьютерной обработки, системы управления огнем и перехватывающих элементов производится поиск, прицеливание и уничтожение реактивных противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет в полете.

Системы такого рода разрабатываются уже много лет. Однако стремительное развитие технологий и производства противотанковых снарядов и ракет заставляет командование сухопутных войск еще быстрее разрабатывать и испытывать динамическую защиту для танков "Абрамс".

Сухопутные войска ищут самые разные конструкторские решения, предлагаемые американскими компаниями и зарубежными разработчиками из стран-союзниц, которые участвуют в программе создания модульных систем динамической защиты (MAPS).

Крис Осборн (Kris Osborn)