Силы США находились рядом с местом российского авиаудара в Сирии (CNN, США)



Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии.

Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии.Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Когда в субботу российские военные самолеты нанесли удар по позициям сил, воюющих в Сирии против ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ, - прим. ред.) и поддерживаемых Соединенными Штатами, там находились американские военные. Об этом сообщили журналистам CNN два американских чиновника, подчеркнув, насколько Россия и США приблизились к серьезному международному инциденту.

По словам одного из американских чиновников, на том участке территории в районе Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии, где русские нанесли авиаудар, отряд специального назначения США проводил инструктаж для бойцов сирийских Демократических сил (СДС), которые пользуются поддержкой США.

Американские военнослужащие находились "не более чем в двух-трех километрах" от того места, где упала бомба, добавил чиновник.

Американские военные оказали медицинскую помощь раненым в результате авиаудара бойцам СДС, фото которых представители коалиции выложили в Twitter.

Как заявил американский чиновник, США изучают возможность того, что удар, нанесенный на таком близком расстоянии от позиций американских войск и поддерживаемых ими бойцов СДС, не был намеренной атакой русских на позиции американских войск. По их мнению, это могло произойти из-за ошибки российского пилота или в результате отклонения бомбы от курса.

Несколько американских чиновников заявили в интервью CNN, что вне зависимости от обстоятельств удара он подчеркивает опасность ситуации, в которой российские и американские войска, правительственная армия сирийского режима и силы оппозиции, поддерживаемой Соединенными Штатами, воюют в восточной Сирии в непосредственной близости друг к другу.

Возглавляемая США коалиция, воюющая против ИГИЛ в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve), выступила в субботу с заявлением, согласно которому "с помощью российской боевой техники был нанесен удар по территории, на которой, как известно российской стороне, находятся формирования сирийских Демократических сил и военные советники коалиционных сил".

Официальный представитель вооруженных сил коалиции сообщил CNN, что руководство коалиции отклонило запрос российских военных о нанесении удара по территории в провинции Дейр-Эззор, поскольку там находились военные советники сил коалиции и сирийские оппозиционные силы, поддерживаемые США. Но россияне все-таки решили нанести его.

Как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, представители Министерства обороны России в воскресенье опровергли обвинение Пентагона, заявив, что авиаудары были направлены по позициям ИГИЛ.

"Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ районах", - заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что российское командование "заблаговременно уведомило американских коллег о границах военной операции" в Дейр-Эз-Зоре.

В воскресенье инцидент стал поводом для обсуждения на высоком уровне между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждался он и во время телефонной беседы между председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом (Joseph Dunford) и его российским коллегой генералом Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба.

По словам представителей командования сил коалиции, учитывая, что в последнее время поддерживаемые Россией правительственные войска и поддерживаемые коалицией формирования СДС проводят операции ближе друг к другу, возникла необходимость активизировать "действия по устранению конфликтных ситуаций" между вооруженными силами России и коалиции.

"Территориальное сближение вооруженных сил на этом участке требует повышенной бдительности и более активных действий по устранению конфликтных ситуаций", - заявил журналистам на прошлой неделе официальный представитель сил коалиции полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), имея в виду наступательные операции правительственных войск и СДС в провинции Дейр-Эззор.

Хотя правительственная армия Сирии действовала преимущественно на территориях к западу от реки Евфрат, а СДС - на восточном берегу, Министерство обороны России в понедельник опубликовало заявление, согласно которому войска сирийского режима при поддержке российских ВКС, форсировали реку недалеко от города Дейр-эз-зор.

Если вспомнить, что представители командования российских войск и коалиционных сил уже используют горячую линию связи, которая позволяет двум сторонам ежедневно предупреждать и устранять конфликтные ситуации между сторонами, трудно представить, каким образом можно активизировать эти действия.

"Представители командования войсками сил коалиции всегда находятся на своих местах, а линия связи для предупреждения и устранения конфликтных ситуаций с Россией работает круглосуточно", - заявил после субботнего авиаудара командующий войсками сил коалиции генерал-лейтенант Пол Фанк (Paul Funk).

"Мы приложили все усилия, чтобы предотвратить ненужную эскалацию между силами, для которых ИГИЛ является нашим общим врагом", - добавил он.

Представитель руководства США сообщил CNN, что власти намерены внести изменения в порядок ведения переговоров по линии связи по предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций. В ходе этих разговоров следует уделять больше внимания вопросам тактического характера. А во избежание случайного нанесения авиаударов стороны должны обмениваться информацией о расположении наземных боевых формирований.

Недавно в командовании войсками сил коалиции хвалились успехом усилий по предупреждению и устранению конфликтных ситуаций с Россией, однако субботний инцидент поставил эффективность этих мер под сомнение.