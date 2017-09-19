Истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии
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Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
В Минпромторге отметили, что в последние годы был создан и принят на вооружение армии и флота "целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях"
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С принят на вооружение российской армии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.
"В последние годы создан и принят на вооружение армии и флота целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях. Это самолеты Су-34, Су-35С и МиГ-29К, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиль Тигр-М, бронетранспортер БТР-82А", - говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении отмечается, что России за последние 10 лет удалось существенно нарастить объем экспортных поставок продукции предприятий ОПК. "За последние 10 лет общий объем экспорта продукции военного назначения по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вырос более чем в два раза", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.
По его словам, получателями отечественной военной техники на сегодняшний день являются более 100 государств. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - сказал Мантуров.
Ранее сообщалось, что в частях ВКС РФ проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 Су-35С. В Минобороны уточнили тогда, что испытания включают мероприятия по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.
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19.09.2017
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