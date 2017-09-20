Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
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Источник: damlex-realty.ru
Люди, которые достигли некоторого успеха, предпочитают жить у теплого моря. Испанская Коста-Брава – отличное место для покупки недвижимости.
Испания – солнечная страна, омываемая Средиземным морем. Недвижимость, расположенная дальше от пляжей, в горах, сегодня совсем дешевая. А чтобы найти выгодный вариант на море необходимо приложить определенные усилия. Дальновидные люди обращаются к профессионалам, которые занимаются сделками с недвижимостью.
Давно и успешно помогают нашим соотечественникам купить
Недвижимость, которой занимается фирма, преимущественно расположена в Каталонии, на побережье. Серьезным плюсом компании по подбору домов и вилл в этой стране является то, что все ее сотрудники живут в Испании и связаны напрямую с теми, в чьем владении недвижимость и с компаниями-застройщиками. Вы можете приобрести дом или виллу на вторичном рынке или квартиру в Барселоне – столице Каталонии, в других городах края.
Если позволяют ресурсы,
Окружают такие виллы сосновые леса. Если одни окна выходят на море, противоположные – на горы, покрытые местной растительностью. Обычно рядом с виллой ухоженный сад с пальмами и экзотическими кустарниками. Общая площадь помещений до тысячи и более метров. В вилле предусмотрены спортивный зал с бассейном, кинотеатр, сауна, винный погреб.
В теплой Испании отопление делают по полу, обязателен кондиционер, система фильтрации воды. Виллы подключены к системам сигнализации, оснащены камерами слежения. Обычно внутри мраморные и паркетные полы, ванные оборудованы сантехникой ведущих производителей мира.
Каталония расположена в непосредственной близости от Франции. Можно легко пересекать границу, отправляясь в соседнюю страну на машине. Чем дальше от моря, тем дешевле можно купить виллу.
Стоит наладить связь со специалистами по недвижимости DAMLEX REALTY, чтобы купить ее по приемлемой цене. У профессионалов можно узнать о возможности кредита в испанском банке.
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