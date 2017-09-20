Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов



Источник: damlex-realty.ru Источник: damlex-realty.ru

Люди, которые достигли некоторого успеха, предпочитают жить у теплого моря. Испанская Коста-Брава – отличное место для покупки недвижимости.

Испания – солнечная страна, омываемая Средиземным морем. Недвижимость, расположенная дальше от пляжей, в горах, сегодня совсем дешевая. А чтобы найти выгодный вариант на море необходимо приложить определенные усилия. Дальновидные люди обращаются к профессионалам, которые занимаются сделками с недвижимостью.

Давно и успешно помогают нашим соотечественникам купить недвижимость в испании представители компании DAMLEX REALTY. Укомплектованная русскоязычными сотрудниками, продолжительное время живущими в Испании и в совершенстве владеющими местным языком, эта компания располагает огромной базой данных.

Недвижимость, которой занимается фирма, преимущественно расположена в Каталонии, на побережье. Серьезным плюсом компании по подбору домов и вилл в этой стране является то, что все ее сотрудники живут в Испании и связаны напрямую с теми, в чьем владении недвижимость и с компаниями-застройщиками. Вы можете приобрести дом или виллу на вторичном рынке или квартиру в Барселоне – столице Каталонии, в других городах края.

Если позволяют ресурсы, вилла на коста брава станет прекрасным выбором. Виллы класса люкс расположены так, чтобы предоставлять своим владельцам панорамные виды на море. Поблизости от них разнообразные места отдыха – пляжи, гольф-клубы, яхтенные причалы.

Окружают такие виллы сосновые леса. Если одни окна выходят на море, противоположные – на горы, покрытые местной растительностью. Обычно рядом с виллой ухоженный сад с пальмами и экзотическими кустарниками. Общая площадь помещений до тысячи и более метров. В вилле предусмотрены спортивный зал с бассейном, кинотеатр, сауна, винный погреб.

В теплой Испании отопление делают по полу, обязателен кондиционер, система фильтрации воды. Виллы подключены к системам сигнализации, оснащены камерами слежения. Обычно внутри мраморные и паркетные полы, ванные оборудованы сантехникой ведущих производителей мира.

Каталония расположена в непосредственной близости от Франции. Можно легко пересекать границу, отправляясь в соседнюю страну на машине. Чем дальше от моря, тем дешевле можно купить виллу.

Стоит наладить связь со специалистами по недвижимости DAMLEX REALTY, чтобы купить ее по приемлемой цене. У профессионалов можно узнать о возможности кредита в испанском банке.