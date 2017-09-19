Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армии



Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Одной из главных целей маневров стала проверка слаженности действий всех подразделений - от отдельно взятого взвода до армии, от солдата до генерала

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совместные стратегические учения "Запад-2017" стали серьезной проверкой для российских и белорусских военных. О том, для чего нужны такие масштабные маневры, в материале ТАСС.

Цель учений

Командно-штабные стратегические учения не зря называют "венцом боевой подготовки" за год.

Одной из важнейших целей, которую они преследуют, является проверка слаженности действий всех органов военного управления, всех подразделений - от отдельно взятого взвода до армии, от солдата до генерала. Иными словами, армия проверяет быстроту и эффективность действия своей "нервной системы" - как быстро проходит информация от командования до подчиненных и насколько эффективно все рода и виды Вооруженных сил взаимодействуют между собой в незнакомой обстановке и за очень короткие промежутки времени. Когда военные говорят об "оперативной совместимости штабов различных уровней" и "сопряжении перспективных систем управления войсками и оружием", они имеют в виду как раз такое взаимодействие.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все вводные войска получают не загодя, а непосредственно перед розыгрышем того или иного эпизода учений. Действия не по заученному сценарию, а в условиях, приближенных к боевым, - важное свойство маневров.

Кроме того, накладывает свой отпечаток и международное взаимодействие - российские военные вместе со своими белорусскими коллегами учатся защищать не только рубежи своей страны, но и границы общего, Союзного государства. Масштабность учений повышается многократно, как и сложность решаемых войсками задач.

Борьба с террористами

Командно-штабные стратегические учения проходят раз в год на одном из стратегических направлений - западном, восточном, южном (Кавказском) или центральном. В прошлый раз "Запад" проходил в 2013 году. Тогда участники учений, как отметил по итогам маневров начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, "отошли от традиционных форм ведения военных действий в крупномасштабной войне, отработали варианты локализации вооруженных конфликтов в период обострения обстановки на Западном стратегическом направлении".

Впрочем, и сейчас, на "Западе-2017", традиционная форма ведения боевых действий не является определяющей. Военные в полях исследуют новые методы управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Подразумевается тут и опыт, полученный нашими войсками в Сирии.

Командующий войсками Западного военного округа генерал- полковник Андрей Картаполов, подводя итоги одного из центральных эпизодов учений, сообщил, что "стояли задачи отразить наступление подготовленных террористов, которые имеют на своем вооружении достаточно много мощной техники".

Как отмечается на сайте Минобороны Белоруссии, "исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока и Европе, в основу замысла (учений - прим. ТАСС) положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

Этапы учений

На первом этапе маневров "Запад-2017", начавшихся 14 сентября, моряки-балтийцы отразили атаки условного противника с воздуха и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

На белорусских полигонах военная авиация двух стран взаимодействовала в рамках Единой системы противовоздушной обороны. На полигоне Доманово самолеты Як-130 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и самолеты Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар "противнику" авиабомбами и неуправляемыми ракетами. На белорусском полигоне Ружанский в это время "боролись" с нарушителями госграниц в воздушном пространстве, а на полигонах Борисовский и Осиповичский военные "уничтожили" неприятельские диверсионные группы, отразили наступление условного противника и нанесли огневое поражение его главным силам, объектам и инфраструктуре. Аналогичные задачи были отработаны российскими военными на полигонах Лужский, Правдинский и Струги Красные в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях РФ соответственно.

Второй этап начался 17 сентября на общевойсковых полигонах России и Белоруссии, а также в Балтийском море. Он завершится 20 сентября на полигоне Борисовский в Белоруссии. Военные двух стран будут вести маневренную оборону, защищаясь от непрошеных "гостей", а затем перейдут к наступательным действиям. Завершится этап полным разгромом противника.

Множество эпизодов

На первый взгляд, многочисленные эпизоды учений "Запад-2017" кажутся разрозненными и напоминают мозаику не связанных друг с другом событий. На самом деле каждый род и вид Вооруженных сил отрабатывает свои задачи, которые прямо или косвенно перекликаются с задачами других родов и видов.

Например, в ходе одного из центральных эпизодов на полигоне Лужский в Ленинградской области авиация, артиллерия, сухопутные и десантные подразделения России отразили наступление, а затем и уничтожили условного противника.

За ходом учений наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и 95 иностранных представителей из 50 стран.

По словам Картаполова, действие эпизода разворачивалось в сложнейших погодных условиях на фронте порядка 600 км на трех полигонах одновременно. По его словам, были "проверены в деле новые системы управления огнем в тактическом звене, в оперативном звене".

По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. При этом они захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах, поэтому для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения. Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90, новейших боевых машин поддержки танков "Терминатор", фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

В результате скоординированной атаки с земли и воздуха на условных террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. "Бандиты" были блокированы и уничтожены.

Испытание техники

Немаловажным процессом является и испытание новой техники на учениях, ее дополнительная "обкатка" в различных условиях.

Как рассказали в Минобороны, российские военные используют на учениях даже аэростаты-разведчики. Кроме того, на полигонах Западного военного округа задействованы более 30 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники обеспечивают пункты управления оперативной информацией для обеспечения объективного контроля за действиями войск. Также с их помощью ведется разведка и определяются координаты целей с последующей передачей данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений. При использовании беспилотников также учитывается практический опыт их использования в Сирии, который позволяет значительно повысить эффективность огня.

В свою очередь, в военном ведомстве Белоруссии сообщили, что апробируют в ходе учений новые виды вооружения и военной техники, в том числе произведенных совместно РФ и Белоруссией. В ходе розыгрыша тактических эпизодов принимают участие бронированное транспортное средство "Кайман" с пулеметным модулем, противотанковый ракетный комплекс "Шершень" на базе легкобронированного автомобиля V-1, беспилотный авиационный комплекс "Москит", реактивная система залпового огня "Полонез".

Бронемашина "Кайман", созданная на 140-м ремонтном заводе в Борисове (Минская область), предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, проведении миротворческих и милицейских операций. РСЗО "Полонез" способна наносить точные удары по восьми целям одновременно, причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров.

Защита, а не нападение

В Минобороны РФ постоянно подчеркивают, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, а сообщения о "российской угрозе" в связи с этими маневрами не имеют ничего общего с реальностью. Ни Россия, ни Белоруссия не скрывают подробности маневров, места их проведения, особенности каждого эпизода.

На территории Белоруссии учения разыгрываются на полигонах Борисовский, Домановский, Ружанский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, а также двух участках местности в Витебской области (Дретунь и Глубокое), на территории России - на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский.

В учениях принимают участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.