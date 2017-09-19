Бюст одного из конструкторов "Града", "Урагана" и "Смерча" открыт в Туле



Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град".

Источник: www.vestnik-rm.ru Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град".Источник: www.vestnik-rm.ru

Открытие бюста Геннадия Денежкина приурочили ко Дню оружейника

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Бюст конструктора Геннадия Денежкина установлен на Аллее Славы знаменитых оружейников Тулы по инициативе руководителей оборонных предприятий и правительства Тульской области. Его открытие приурочили ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября.

"В 60-годы Геннадий Денежкин был среди тех конструкторов-новаторов, кто дал новый импульс развитию отечественной артиллерии. Он стал самым молодым лауреатом Ленинской премии за разработку реактивной системы залпового огня "Град", которая до сих пор пользуется спросом и стоит на вооружении в 64 станах мира", - сообщили ТАСС в пресс- службе НПО "Сплав".

Ранее на Аллее Славы у государственного музея оружия были открыты скульптура императора Петра I, основавшего Тульский оружейный завод, а также бюсты конструкторов Сергея Мосина, Николая Макарова, Аркадия Шипунова, Василия Грязева и других.

Геннадий Денежкин был первым заместителем генерального директора - главным конструктором тульского оборонного предприятия "Сплав", Героем социалистического труда. Его конструкторская деятельность связана с развитием реактивных систем залпового огня (РСЗО) для сухопутных войск ("Град", "Ураган", "Смерч"). Опыт, накопленный при создании этих видов вооружения, позволил разработать принципиально новые системы для военно-морского флота - "Дамба", "Огонь", "Удав-1М", РПК-8. Денежкин скончался в 2016 году в возрасте 84 лет.