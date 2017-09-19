В ЗВО опровергли данные о залпе вертолета по зрителям на "Западе-2017"
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Во время совместных стратегических учений (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения о вертолетном "залпе по толпе журналистов", который якобы произошел во время масштабных учений "Запад-2017".
Информация об инциденте появилась ранее в соцсетях. Сообщалось, что во время маневров боевой вертолет Ка-52 нанес ракетный удар по зрителям.
В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что никаких происшествий, связанных с работой военной авиации, 18 сентября не было.
"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - подчеркнули военные, добавив, что за маневрами наблюдали сотни журналистов и военные атташе из десятков стран.
По данным пресс-службы ЗВО, на видеокадрах, которые появились в соцсетях, зафиксирован другой инцидент. Тогда, по словам военных, экипажи отрабатывали атаку на наземные цели, однако система наведения одного из вертолета совершила "ошибочный захват цели".
"В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - отметили в пресс-службе.
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19.09.2017
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