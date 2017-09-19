Песков переадресовал вопрос об инциденте на учениях "Запад-2017" Минобороны
|
|
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны просьбу прокомментировать информацию о возможно произошедшем в рамках учений "Запад-2017" инциденте, когда вертолет якобы попал ракетами по зрителям.
"Это нужно все-таки задавать вопрос к Министерству обороны, а не в администрацию президента", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали по зрителям.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч).
|
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
20.09.2017 Стратегия недоучек
20.09.2017 Залп по людям на "Западе-2017": детали и версии
20.09.2017 Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"
20.09.2017 Иностранные наблюдатели посетили учения "Запад-2017"
20.09.2017 Лукашенко посетит в среду учения "Запад-2017"
20.09.2017 Новую систему управления частями РЭБ "Былина" опробовали в ходе учений "Запад-2017"
20.09.2017 Северный флот успешно поразил цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами