ВМС Египта получат корвет класса "Поханг" из состава южнокорейского флота



Подготовленный к передаче Египту выведенный из состава ВМС Южной Кореи корвет PCC 763 Jinju (типа Pohang). Корабль уже получил египетский бортовой номер "1000".

Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL Подготовленный к передаче Египту выведенный из состава ВМС Южной Кореи корвет PCC 763 Jinju (типа Pohang). Корабль уже получил египетский бортовой номер "1000".Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

ЦАМТО, 19 сентября. По информации Министерства обороны Египта, Военно-морские силы страны получат, по крайней мере, один военный корабль из состава южнокорейского флота.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на информацию Министерства обороны Египта, в рамках визита в Республику Корея, организованного в целях укрепления двустороннего сотрудничества, министр обороны Египта Седки Собхи посетил один из корветов ВМС РК и встретился с египетскими специалистами, которые проходят обучение в Южной Корее.

Министерство обороны не раскрыло наименование корабля, но опубликовало фотографию министра на борту корвета класса "Поханг", размещенного на военно-морской базе Чинхэ.

"Поханг" – это класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной войны" и после нее (1984-1993 гг.) были построены 24 корабля данного типа, 17 из которых остаются на вооружении. Из семи выведенных из боевого состава флота кораблей четыре могут быть проданы за рубеж.

Длина корабля класса "Поханг" составляет 88,3 м, ширина – 10 м, водоизмещение – 1240 т. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 32 узла, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 95 человек.

Судя по опубликованной в египетском оборонном блоге фотографии, на которой изображен корвет с бортовым номером 1000, ВМС Египта, скорее всего, получат только один корабль, поскольку египетский фрегат "Тахия Миср" (Tahya Misr) ранее получил бортовой номер 1001.

Агентство Yonhap сообщило о визите С.Собхи 11 сентября, упомянув, что египетский министр обороны заявил о разрыве его страной всех связей с Пхеньяном и намерении активно противодействовать угрозе миру, исходящей со стороны КНДР.

Ранее группа экспертов ООН, контролирующих соблюдение эмбарго на поставку оружия КНДР, сообщила о нескольких потенциальных нарушениях со стороны Египта, включая импорт компонентов баллистических ракет "Скад" в 2013 году.