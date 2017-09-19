Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ЦАМТО, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником – Днем оружейника.
В поздравлении главы государства, в частности, говорится (цитирование по сообщению пресс-службы Кремля):
"Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия. В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников.
В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для повышения качества подготовки специалистов.
Уверен, что вы и впредь будете трудиться на совесть, ответственно решать поставленные задачи, содействовать укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны.
Желаю вам успехов и всего наилучшего".
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19.09.2017
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