Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником – Днем оружейника.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится (цитирование по сообщению пресс-службы Кремля):

"Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия. В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников.

В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для повышения качества подготовки специалистов.

Уверен, что вы и впредь будете трудиться на совесть, ответственно решать поставленные задачи, содействовать укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны.

Желаю вам успехов и всего наилучшего".