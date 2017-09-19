Зенитчики ЦВО готовятся выполнить боевые стрельбы из новых ЗПРК "Панцирь-С1" в Астраханской области
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 19 сентября. Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО), которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу ЗРПК "Панцирь-С1".
Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Ашулук в Астраханской области. Сейчас расчеты готовятся провести из комплексов первые боевые стрельбы. Они запланированы на этой неделе. Ранее все экипажи комплексов прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.
Планируется, что в районы дислокации в Поволжье комплексы прибудут в начале октября.
Справочно:
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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19.09.2017
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