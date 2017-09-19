Система финмониторинга гособоронзаказа позволяет блокировать схемы "обналичивания"



Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия. Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

ЦАМТО, 19 сентября. Межведомственная система финансового мониторинга государственного оборонного заказа создала условия, препятствующие применению схем по "обналичиванию" денежных средств.

Система позволяет проанализировать движение денежных средств по любому типу платежа в разрезе любого субъекта Российской Федерации и организации, а также оценивать и минимизировать риски неисполнения контрактов.

В рамках межведомственной системы контроля за исполнением ГОЗ созданы условия для оперативного обмена информацией, связанной с исполнением госконтрактов, между государственным заказчиком, исполнителями, уполномоченными банками и Росфинмониторингом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.