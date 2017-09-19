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Система финмониторинга гособоронзаказа позволяет блокировать схемы "обналичивания"

20.09.2017 ЦАМТО 224 0
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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

ЦАМТО, 19 сентября. Межведомственная система финансового мониторинга государственного оборонного заказа создала условия, препятствующие применению схем по "обналичиванию" денежных средств.

Система позволяет проанализировать движение денежных средств по любому типу платежа в разрезе любого субъекта Российской Федерации и организации, а также оценивать и минимизировать риски неисполнения контрактов.

В рамках межведомственной системы контроля за исполнением ГОЗ созданы условия для оперативного обмена информацией, связанной с исполнением госконтрактов, между государственным заказчиком, исполнителями, уполномоченными банками и Росфинмониторингом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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