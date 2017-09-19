Издана книга об истории и перспективах танкового КБ Уралвагонзавода



Музей бронетанковой техники "Уралвагонзавода" (УВЗ).

Источник: www.uvz.ru Музей бронетанковой техники "Уралвагонзавода" (УВЗ).Источник: www.uvz.ru

ЦАМТО, 19 сентября. Издание "УКБТМ: 75 лет тагильской школе танкостроения" стало вторым в корпоративной серии УВЗ "Библиотека Танкпрома".

Книга "УКБТМ: 75 лет тагильской школе танкостроения" посвящена тагильскому периоду истории Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех), но авторы затрагивают и историю создания его предшественника – отдела 520 в 1938 году в Харькове. В ней впервые приведены малоизвестные факты по перспективным машинам и любопытные экспертные оценки западного сообщества, касающиеся "Арматы". Завершается издание приложением, в которое включены большинство образцов специальной и дорожно-строительной техники, созданной в КБ в разные годы.

Впервые книгу презентовали общественности в рамках военно-патриотического фестиваля "УралТанк" 9 сентября 2017 года. Издание является вторым в корпоративной серии "Библиотека Танкпрома", которая посвящена предприятиям интегрированной структуры УВЗ, внесшим весомый вклад в развитие отрасли. Первое рассказывало об Уралвагонзаводе и вышло в 2016 году. Третье, посвященное Омскому заводу транспортного машиностроения, сейчас готовится к печати.

"Эта серия позволяет проследить историю отрасли через историю предприятий. Каждая книга является самостоятельной частью, но в совокупности создает общую картину. Все издания имеют не только единое оформление, но и одинаковую подачу материала, разумеется, с безусловным уважением к индивидуальной истории предприятия. Это позволяет выровнять исторические сведения и сделать их частью одной общей картины", – отметил научный редактор Уралвагонзавода, кандидат исторических наук, автор серии Сергей Устьянцев.

"Библиотека Танкпрома" является частью еще одного грандиозного корпоративного проекта: отраслевого "Музея Танкпрома". Для его реализации сотрудниками музея УВЗ проделана огромная историческая научно-исследовательская работа, важной составляющей которой были Всероссийские научно-практические конференции. Этот этап завершен, сейчас все силы направлены на создание тематико-экспозиционного плана будущего Музея Танкпрома", – подчеркнул советник генерального директора корпорации УВЗ Дмитрий Калениченко.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".