В Арктике прошли учения с ракетными, зенитными и артиллерийскими стрельбами



Большой противолодочный корабль Североморск.

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Большой противолодочный корабль Североморск.Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силы Северного флота провёл в Арктике учения с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

Он отметил, что в рамках учений расчеты берегового ракетного комплекса "Рубеж" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Термит" по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 километров и установленной в ледовом районе.

"Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб", - сказал он.

Серга добавил, что, по легенде учения, подразделения тактической группы СФ во взаимодействии с корабельной группировкой поражали морские цели и отражали атаки условного противника с морских и воздушных направлений. Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям также выполнил экипаж большого противолодочного корабля "Североморск". Его боевые расчеты отработали боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом "Кинжал", а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630.

В рамках учения боевыми расчетами самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" также были выполнены стрельбы по воздушным имитированным целям.