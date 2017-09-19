В Арктике прошли учения с ракетными, зенитными и артиллерийскими стрельбами
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Большой противолодочный корабль Североморск.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силы Северного флота провёл в Арктике учения с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
Он отметил, что в рамках учений расчеты берегового ракетного комплекса "Рубеж" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Термит" по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 километров и установленной в ледовом районе.
"Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб", - сказал он.
Серга добавил, что, по легенде учения, подразделения тактической группы СФ во взаимодействии с корабельной группировкой поражали морские цели и отражали атаки условного противника с морских и воздушных направлений. Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям также выполнил экипаж большого противолодочного корабля "Североморск". Его боевые расчеты отработали боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом "Кинжал", а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630.
В рамках учения боевыми расчетами самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" также были выполнены стрельбы по воздушным имитированным целям.
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19.09.2017
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