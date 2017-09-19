Медведев поздравил работников ОПК с праздником
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание правительства РФ. 18 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников оборонно-промышленного комплекса, отметив престижность этой профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Работа в ОПК интересна и престижна. Она требует высочайшей квалификации, опыта и мастерства. Сегодня оборонная промышленность - это сложная, наукоёмкая, высококонкурентная, стремительно развивающаяся отрасль", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил: "Чтобы сделать российский оборонпром современным и эффективным, мы вкладываем большие средства в его модернизацию. Открываем новые производства. Создаём стимулы для привлечения молодых специалистов, которые, я уверен, поддержат и продолжат лучшие традиции российских оружейников".
"Этот праздник объединяет работников оборонно-промышленного комплекса - учёных и инженеров, конструкторов и технологов. Всех, от кого зависит обороноспособность и безопасность нашей страны. Мы гордимся вами, когда смотрим парады на Красной площади, международные авиашоу и военно-морские праздники. Когда слышим сообщения об успешных запусках баллистических ракет или испытаниях нового оружия… Благодаря вам наша армия и флот получают самую современную технику, мощное и надёжное вооружение - боевые корабли и атомные подводные лодки, самолёты и вертолёты. Многие уникальные технологии, которые создаются в оборонке, применяются и в гражданских отраслях", - добавил премьер.
Медведев подчеркнул, что по экспорту вооружения и военной техники Россия уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке, и всё это - результат огромного труда, таланта и энергии оборонщиков.
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19.09.2017
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