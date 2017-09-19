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Во Владивостоке стартовали военно-морские учения России и Китая

20.09.2017 РИА Новости 117 0
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Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток
Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Штаб международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" во Владивостоке начал отрабатывать эпизоды учений на картах, чтобы потом реализовать их в море, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон утвердили боевые распоряжения на проведение учения… После вручения распоряжений штаб руководства и командование тактических групп незамедлительно приступили к отработке (розыгрышу) эпизодов учения на картах для последующей реализации российскими и китайскими кораблями плана учения "Морское взаимодействие - 2017" на практике в море", - рассказал Матвеев.

Первый этап учений "Морское взаимодействие-2017" прошел с 22 по 27 июля в Балтийском море. Второй этап проходит с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота.

Морская фаза учений пройдёт с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней задействуют около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
19.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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