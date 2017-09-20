"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом



Российские военнослужащие в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Российские военнослужащие в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Яблоко" предлагает дополнить закон "Об обороне" новой статьей, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования - 60 днями, если сроки потребуется продлить, президент должен будет снова обращаться за разрешением в Совфед, говорится в подготовленном партией законопроекте.

Партия "Яблоко" внесла на рассмотрение законодательных собраний трех регионов, в которых представлена, проект федерального закона, ограничивающий право президента на использование вооруженных сил за рубежом. Продлевать разрешение на использование (включая оперативное) армии после истечения конкретных сроков должен Совет Федерации, считают в партии.

"Партия предлагает дополнить закон "Об обороне" новой статьей, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования - 60 днями. Если сроки нужно будет продлить, то президент должен будет снова обращаться в Совет Федерации, говорится в законопроекте", - сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что председатель партии Эмилия Слабунова внесла проект в Законодательное собрание Карелии, а члены федерального политкомитета партии Михаил Амосов и Лев Шлосберг - в парламенты Санкт-Петербурга и Псковской области, соответственно.