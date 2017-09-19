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Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

20.09.2017 РИА Новости 189 0
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, отметив его важную роль в развитии государства, сообщает пресс-служба Кремля.

"В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для повышения качества подготовки специалистов", - приводятся его слова в телеграмме.

По словам президента РФ, "мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия. В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников".

Путин выразил уверенность, что "вы и впредь будете трудиться "на совесть", ответственно решать поставленные задачи, содействовать укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны".

В заключении лидер РФ пожелал работникам и ветеранам ОПК успехов и всего наилучшего.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Калашников Михаил
Путин Владимир

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