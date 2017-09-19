Белорусские десантники на учениях "Запад-2017" разыскивают диверсантов с помощью БПЛА
|
|
Тактический беспилотный авиационный комплекс (БАК) оптико-электронной разведки «Москит».
Источник: www.belvpo.com
Также в Витебской области военные уничтожат условного врага при попытке проникновения на участок газопровода
МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Белорусские десантники во вторник в рамках учений "Запад-2017" приступили к поиску диверсионно-разведывательных групп, используя беспилотники (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"Разведывательное подразделение 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады, используя беспилотный авиационный комплекс "Москит" и станции радиоэлектронной разведки, с заданной точностью будут определять места нахождения и маршруты передвижения условного противника", - отметили в оборонном ведомстве.
После разведки десантно-штурмовая рота проведет операцию по уничтожению условных диверсантов. Также на полигоне Лосвидо в Витебской области десантники уничтожат условного врага при попытке проникновения на участок газопровода.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.
|
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армии
02.10.2013 На пороге гиперзвукового прорыва
01.10.2013 Около 20 государств имеют на вооружении ВС и силовых структур современные образцы ПВН белорусского производства
26.12.2012 Строить флот, а не суррогат
05.12.2012 Лучше малый ракетный корабль в строю, чем эсминец в проекте
17.10.2012 Авианосцы нужны уже сегодня
25.07.2012 ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III