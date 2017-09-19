Медведев: работа в ОПК престижна и требует высочайшей квалификации и мастерства



Дмитрий Медведев осматривает отечественный 3D-принтер «Альфа-2».

Источник: rostec.ru Дмитрий Медведев осматривает отечественный 3D-принтер «Альфа-2».Источник: rostec.ru

Премьер-министр поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником, сообщается во вторник на сайте правительства.

"Благодаря вам наша армия и флот получают самую современную технику, мощное и надежное вооружение - боевые корабли и атомные подводные лодки, самолеты и вертолеты. А по экспорту вооружения и военной техники Россия уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Все это - результат огромного труда, таланта и энергии наших оборонщиков", - говорится в поздравлении премьера.

Медведев подчеркнул, что работа в ОПК интересна и престижна и требует высочайшей квалификации, опыта и мастерства. "Сегодня оборонная промышленность - это сложная, наукоемкая, высококонкурентная, стремительно развивающаяся отрасль. И чтобы сделать российский оборонпром современным и эффективным, мы вкладываем большие средства в его модернизацию", - отметил он.

Премьер пожелал работникам ОПК удачи, здоровья, новых успехов и всего самого доброго.