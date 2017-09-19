Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пушков пошутил над опасениями Литвы по поводу учений "Запад-2017"

20.09.2017 РИА Новости 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Даля Грибаускайте
Даля Грибаускайте.
Источник: nn.by

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков "успокоил" литовского президента Далю Грибаускайте, заявив, что учения "Запад-2017" меньше всего предназначены для запугивания ее страны.

Ранее Грибаускайте заявила, что целью совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" является запугивание Литвы.

"Меньше всего учения "Запад-2017" предназначены для того, чтобы "напугать" Литву", - написал он в Twitter.

Меньше всего учения Запад-2017 предназначены для того, чтобы "напугать" Литву. Ее не напугать: там партизаны в лесах во главе с президентом.

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 сентября 2017 г.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
  • 19.09 17:07
  • 62
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
другие обсуждаемые темы