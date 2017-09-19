Пушков пошутил над опасениями Литвы по поводу учений "Запад-2017"
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Даля Грибаускайте.
Источник: nn.by
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков "успокоил" литовского президента Далю Грибаускайте, заявив, что учения "Запад-2017" меньше всего предназначены для запугивания ее страны.
Ранее Грибаускайте заявила, что целью совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" является запугивание Литвы.
"Меньше всего учения "Запад-2017" предназначены для того, чтобы "напугать" Литву", - написал он в Twitter.
Меньше всего учения Запад-2017 предназначены для того, чтобы "напугать" Литву. Ее не напугать: там партизаны в лесах во главе с президентом.
- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 сентября 2017 г.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
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19.09.2017
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