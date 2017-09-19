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Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии

20.09.2017 РИА Новости 142 0
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. 6 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. 6 июля 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором будут обсуждены вопросы развития системы вооружения армии и флота.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, во вторник Путин по случаю Дня оружейника посетит концерт "Алмаз-Антей", на площадке которого пройдет заседание ВПК. "Будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота",- сообщили в пресс-службе.

Российское оружие

На заседании ВПК в середине апреля Путин сообщил, что к 2025 году российское вооружение на 85% будет состоять из узлов, компонентов и деталей отечественного производства. Тогда он отметил, что по итогам 2016 года доля современных вооружений в ВМФ достигла 47%, а в целом по Вооруженным силам - 58,3%.

Как заявил Путин, до 2020 года должна быть решена задача по оснащению Вооруженных сил и флота современной техникой на 70%. "У нас есть для этого все предпосылки, все условия, мы это сделаем", - сказал президент.

По его словам, основные приоритеты развития ВМФ - это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры.

"К 2025 году надо создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечит морское присутствие России во всех стратегически важных районах мирового океана", - сказал Путин.

В середине июня зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев заявил, что госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы может быть подписана в четвертом квартале текущего года. По его словам, документ сформирован и уже прошел многократное обсуждение. Как отметил Бочкарев, президенту РФ уже доложены "основные контуры новой госпрограммы вооружений".

В середине июля на заседании коллегии ВПК, как сообщил тогда вице-премьер Дмитрий Рогозин, рассматривались вопросы развития средств связи и приоритетных направлений подготовки молодых специалистов для оборонно-промышленного комплекса. В интервью РИА Новости в начале июля Рогозин сообщил, что российский ВПК справляется с задачами Минобороны, в том числе, в Сирии.

Накануне Минфин предложил сократить расходы бюджета РФ по статье "Национальная оборона" на 2018 год до 943,6 миллиарда рублей с 1,021 триллиона рублей в 2017 году, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
19.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
Персоны
Бочкарев Олег
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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