Минобороны ответило Литве на обвинения в нарушении госграницы



Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У.

Источник: http://sdelanounas.ru/ Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У.Источник: http://sdelanounas.ru/

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Минобороны назвали политизированными заявления Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".

В министерстве рассказали, что 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства. Из-за возникшего грозового фронта, угрожавшего безопасности экипажа и людей, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута и направили самолеты в сторону воздушной границы Литвы, предварительно отправив запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.

В Минобороны также подчеркнули, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.

"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве особо отметили, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало.

Ранее российского посла в Литве вызвали в МИД страны и вручили ему ноту протеста в связи с "нарушением воздушного пространства республики". Власти страны также потребовали от компетентных органов российского руководства предоставить объяснение в кратчайшие сроки.