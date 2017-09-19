Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны ответило Литве на обвинения в нарушении госграницы

20.09.2017 РИА Новости 133 0
0
Понравилась новость?
 0
Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У
Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У.
Источник: http://sdelanounas.ru/

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Минобороны назвали политизированными заявления Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".

В министерстве рассказали, что 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства. Из-за возникшего грозового фронта, угрожавшего безопасности экипажа и людей, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута и направили самолеты в сторону воздушной границы Литвы, предварительно отправив запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.

В Минобороны также подчеркнули, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.

"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве особо отметили, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало.

Ранее российского посла в Литве вызвали в МИД страны и вручили ему ноту протеста в связи с "нарушением воздушного пространства республики". Власти страны также потребовали от компетентных органов российского руководства предоставить объяснение в кратчайшие сроки.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Россия
Продукция
Ил-76
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
  • 19.09 17:07
  • 62
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
другие обсуждаемые темы