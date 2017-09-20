Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы



Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3.

Источник: © АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева" Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3.Источник: © АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

МОСКВА. 18 сен - РИА Новости, Андрей Станавов. Рев мощных авиационных двигателей, стена брызг и многотонная машина, скользящая над водой с невероятной скоростью до 500 километров в час: в России возрождается производство многоцелевых экранопланов. Над проектами уже работают отраслевые КБ, причем создаются как легкие, так и тяжелые многоцелевые машины. Высокая грузоподъемность, экономичность и способность за считанные часы покрывать огромные расстояния делают экранопланы незаменимыми для решения широкого спектра задач, в том числе боевых. О том, почему эта техника так интересна военным и на что способны перспективные экранопланы - в материале РИА Новости.

Летящие по волнам

По своим возможностями экраноплан находится между кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект" заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива. При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность - ледяное поле, снег или степь.

Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2". Источник: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самолетов и вертолетов, а по скорости - у судов на подводных крыльях. С военной точки зрения эти машины хороши своей незаметностью для радаров. Летящий на малой высоте аппарат невидим для радиолокаторов противника, одновременно отсутствие контакта с водой исключает обнаружение гидролокаторами и вероятность напороться на мину.

Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева - ведущее советское и российское предприятие по проектированию экранопланов, судов на подводных крыльях, судов на воздушной каверне, судов на воздушной подушке, катеров. Бюро занимается целой линейкой "крылатых кораблей", среди которых есть тяжелый океанский А-050 "Чайка-2", способный развивать скорость до 450 километров в час и преодолевать расстояние до пяти тысяч километров.

Взлетная масса аппарата составит 54 тонны, а грузоподъемность - девять тонн, или 100 пассажиров, которых при необходимости всегда можно заменить на морских пехотинцев или спецназовцев. В качестве стартовых двигателей, предположительно, будут использоваться Р-195 (как на штурмовике Су-25), а маршевых - ТВ-7-117 (как на Ил-114). По данным разработчиков, "Чайка-2" взлетит уже к 2022 году - эскизный проект успешно завершен и сейчас идет работа над техническим обликом.

Перспективный экраноплан А-080 "Чайка-3". Источник: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

Машину оснастят российской авионикой и современным навигационно-пилотажным комплексом, она сможет самостоятельно выходить на необорудованное побережье с уклоном в пять градусов, базироваться на воде и аэродромах. По заявленным характеристикам экраноплан идеально подходит для Федеральной погранслужбы, МЧС, ФСО, патрулирования ближней прибрежной зоны в составе ВМФ России.

Кроме того, КБ имени Алексеева работает над созданием еще более тяжелой машины - многоцелевого транспортного экраноплана А-080 "Чайка-3" со взлетной массой в 100 тонн.

К службе годен

Несмотря на то что двойное назначение подобной техники не афишируется, очевидно, что Минобороны не оставит ее без внимания. В частности, начальник управления кораблестроения ВМФ России капитан первого ранга Владимир Тряпичников проговорился на одной из выставок, что пункт "Развитие экранопланов" будет включен в программу кораблестроения до 2050 года.

Экраноплан «Орленок» бортовой номер «26». Источник: Дмитрий Гринюк

Неоднократно звучали заявления руководства концерна "Моринформсистема-Агат" о проведении целого комплекса научно-исследовательских работ с целью "вписать" экранопланы в систему управления флотом будущего. В частности, "Чайку-2" назвали весьма "перспективной для Минобороны" и предложили вооружить крылатыми противокорабельными ракетами "БраМос", превратив тем самым в скоростной ударный боевой комплекс. Любопытно, что "Чайками" заинтересовался Китай, который в 2015 году даже инициировал переговоры с Россией о приобретении нескольких машин для Народно-освободительной армии.

Летучий эсминец

Известно, что в СССР экранопланы уже приспосабливали для доставки десантников и ракет, причем весьма успешно. Пожалуй, самыми яркими страницами в истории боевого отечественного экранопланостроения стали проекты 903 "Лунь" и 904 "Орленок". Судьбы десантного "Орленка" и ударного "Луня" ("Каспийский монстр") одинаково трагичны - распад СССР и нехватка денег практически уничтожили этот вид оружия без боя.

Гигантский "Лунь" вызвал трепет на Западе сразу как только секретную машину со странными "неземными" очертаниями сфотографировали американские спутники-шпионы. Полусамолет-полукорабль обладал невероятными габаритами (длина 73 метра, высота 19 метров), фантастической скоростью 500 км/ч и нес на себе шесть пусковых контейнеров с тяжелыми противокорабельными ракетами ЗМ-80 "Москит". "Лунь" мог одним залпом уничтожить авианосную группировку США и по ударной мощи был сопоставим с полноценным ракетным крейсером, только передвигался раз в десять быстрее. Первый полет экраноплан совершил в 1985 году на Каспийском море.

Источник: © ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

"Тема экранопланов так и не вышла за рамки экспериментальной, - ранее заявлял телеканалу "Звезда" бывший замглавкома ВМФ Игорь Касатонов. Адмирал застал оба корабля, когда командовал Черноморским флотом СССР, к которому были приписаны "Каспийские монстры". - Самая главная их проблема - в надежности. Кроме того, не удалось совместить понятие стоимости проекта, его эффективность и целесообразность, что и определило в дальнейшем судьбу кораблей".

Десантный "Орленок" был поменьше размером, имел откидываемую набок носовую часть и предназначался для быстрой перевозки войск и техники - мог вместить до 150 бойцов или две БМП. Его начали создавать еще задолго до "Луня", в конце 60-х годов. Для войсковых испытаний были построены три "Орленка", которые с 1979 года зачислили в состав ВМФ.