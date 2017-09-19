В США открывается передвижная выставка по случаю юбилея высадки человека на Луне
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Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото.
Источник: © NASA
Основным экспонатом станет командный модуль Columbia экспедиции Apollo 11
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Передвижная выставка по случаю 50-летия высадки человека на Луне начнет вскоре работать в США. Организовал ее Национальный музей авиации и космонавтики, расположенный в Вашингтоне.
Как сообщила его пресс-служба, основным экспонатом выставки станет командный модуль Columbia экспедиции Apollo 11, командиром которой был Нил Армстронг, а двумя другими членами экипажа - Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle в Море Спокойствия 20 июля 1969 года. Армстронг первым в истории человечества ступил на поверхность Луны. Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту модуля Columbia.
На выставке будут показаны и другие уникальные экспонаты, относящиеся к экспедиции Apollo 11, отметила пресс-служба музея. Там не откликнулись в понедельник на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, какие еще предметы смогут увидеть посетители выставки.
Эта экспозиция с 14 октября по 18 марта будет находиться в Хьюстоне (штат Техас), где расположен американский Центр управления космическими полетами. Затем выставку, которая будет работать до осени 2019 года, перевезут в Сент-Луис (штат Миссури), Питтсбург (штат Пенсильвания) и Сиэтл (штат Вашингтон).
Модуль Columbia хранится с 1971 года в реставрационном ангаре Национального музея авиации и космонавтики в Шантильи (штат Вирджиния) близ Вашингтона. В последний раз его возили по Соединенным Штатам в качестве экспоната передвижной выставки в 1970-71 годах.
Музей авиации и космонавтики является частью расположенного в столице США Смитсониевского института. Это крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс. В его систему входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров, один из которых базируется за рубежом - в Панаме. Вход практически во все музеи системы Смитсониевского института и Национальный зоопарк бесплатный.
В штате комплекса работают 6,5 тыс. человек, еще 6,3 тыс. заняты в его культурно-просветительских учреждениях в качестве волонтеров. Официально он считается государственным учреждением. Доля американских властей в его финансировании составляет примерно 70%. Дополнительные средства в бюджет организации поступают главным образом от частных жертвователей, за счет издательской и коммерческой деятельности.
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19.09.2017
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