Во Владивостоке началась береговая фаза второго этапа "Морского взаимодействия - 2017"
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Корабли Военно-морских сил России.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин
В рамках учений будут проведены совещания по взаимодействию, тренировки по связи, тактические летучки, осмотры вертолетных площадок кораблей двух стран
ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Береговая фаза второго этапа российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017" началась в главной базе Тихоокеанского флота - Владивостоке. Об этом сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.
"В ходе проведения береговой фазы учения будет произведена постановка задач командирам тактических групп от российской и китайской стороны. Будут проведены совещания по взаимодействию, тренировки по связи, тактические летучки, осмотры вертолетных площадок кораблей двух стран для проведения вертолетного учения. Также будут даны официальные приемы от обеих сторон, проведены спортивные и культурные мероприятия и организовано взаимное посещение кораблей моряками России и Китая", - рассказал Матвеев.
Также на полигоне Горностай будет проведена антитеррористическая тренировка морских пехотинцев двух стран, добавил офицер.
Морская фаза учений пройдет в Японском и южной части Охотского морей с 22 по 26 сентября. Ранее сообщалось, что в ней будут участвовать 11 надводных кораблей, две субмарины, четыре противолодочных самолета и четыре вертолета.
Первый этап "Морского взаимодействия - 2017" прошел в июле в Балтийском море. Такие учения проводятся уже в шестой раз.
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19.09.2017
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