Сенат США одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на летальное оружие



Петр Порошенко выступает на авиабазе в Чугуеве, 22 августа 2015.

Источник: REUTERS/ Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Петр Порошенко выступает на авиабазе в Чугуеве, 22 августа 2015.Источник: REUTERS/ Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки "летального вооружения оборонного характера", а также усиление авиации и флота Украины. Кроме того, на американские деньги в медицинских учреждениях США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные.

Также Порошенко уточнил, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине корабли прибрежного действия и береговой охраны, военно-морские противоминные средства, и радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией.

15 сентября Порошенко назвал себя "президентом мира" и пообещал поднять вопрос о поставках оружия на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву. По словам главы Пентагона, "оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор".