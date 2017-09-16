Команда Challenger 2 предлагает обновленный боевой танк



​Танк Challenger 2.

Источник: howitworksdaily.com ​Танк Challenger 2.Источник: howitworksdaily.com

Через девять месяцев работ по проекту продления жизненного цикла танков Challenger 2, Группа Challenger 2 сообщила о некоторых усовершенствованиях, которые она предлагает экипажам танков британской армии.

Саймон Джексон (Simon Jackson), руководитель кампании BAE Systems, пояснил: «Мы представим Королевскому бронетанковому корпусу Challenger 2 Mark 2, оборудованный для британских солдат самыми новыми и лучшими датчиками, системой управления вооружением и рабочими местами экипажа. Когда экипаж забирается в Challenger 2 Mark 2, первое, что он увидит, это совершенно новые, современные рабочие места экипажа, разработанные специально для британской армии. Все системы, включая системы летальности, прицеливания, наблюдения, управления боем и защиты, будут управляться с этого интегрированного рабочего места».

​Буклет с кратким изложением программы обновления танка Challenger 2. Источник: baesystems.com

«Современная электронная и видео архитектура, лежащая в основе всех систем машины, позволит командиру передавать задачи другим членам экипажа, такие как управление и изображения с дополнительных датчиков и систем. Меню и дисплеи экипажа будут более интуитивно понятными и иметь те же функциональные возможности, что и у AJAX, что значительно облегчает перемещение командиров между Challenger 2 и AJAX и наоборот».

«Новые панели управления, новейшие ручные контроллеры и интеллектуальные дисплеи с плоским экраном позволят мгновенно ощутить более современную машину с существенными улучшениями. Мы обеспечим улучшенные показатели живучести, лучшую вероятность попадания, более быстрое нахождение цели и значительно улучшенные системы прицеливания».

Использование подхода открытой архитектуры означает, что будущие обновления будут проведены более легко. Команда Challenger 2 обеспечивает готовность танка к установке на него в дальнейшем дополнительных систем, таких как система активной защиты, перспективные системы электронного противодействия, системы обучения и улучшенные системы поддержки принятия решений.

Есть также возможность сделать Challenger 2 совместимым с другими новыми технологиями. Следуя методу открытой архитектуры Министерства обороны Великобритании, обновленный танк будет способен работать с беспилотными наземными и воздушными аппаратами и, возможно, автономными машинами. Это может означать обмен информацией и даже координацию атаки или защиты с использованием нескольких беспилотных систем вооружения.

Саймон пояснил: «Наша цель - предложить решение, которое точно соответствует потребностям Британской армии и требованиям Министерства обороны, - поддерживать танк до 2035 года наиболее эффективным и действенным способом.».

Кроме того, Team Challenger 2 предложит дополнительные пакеты для повышения защиты и летальности. Они будут включать в себя системы активной защиты и оптико-электронного противодействия, модульную броню и выбор обновлений вооружения.

Сергей Вэй