Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новую беспилотную машину BAE Systems демонстрирует на DSEI 2017

20.09.2017 Army Guide 117 0
0
Понравилась новость?
 0
Ironclad
Беспилотная машина Ironclad.
Источник: BAE systems

На выставке DSEI в этом году BAE Systems представила Ironclad новую беспилотную машину, предназначенную для выполнения некоторых наиболее опасных работ, с которыми сталкиваются солдаты.


Ironclad достаточно мал, чтобы работать в плотной городской застройке, но при этом сохраняет мобильность, необходимую для работы на трудной пересеченной местности. Он также может быть приспособлен для выполнения функций разведки, ведения боя и эвакуации раненных.


Беспилотная машина Ironclad.
Источник: BAE systems

Крейг Феннелл (Craig Fennell), директор перспективных программ BAE Systems Land (Великобритания), пояснил: «Ironclad обладает уникальным набором возможностей для беспилотной машины. Используя высокую мощность аккумулятора, он имеет почти бесшумный ход с запасом до 50 км и будет оснащаться набором специальных систем, которые можно быстро заменить в полевых условиях. Модульная система соединения позволяет объединить две машины для перевозку дополнительных грузов, таких как специализированные носилки. Он также защищен от взрыва и огня из стрелкового оружия, чтобы повысить уверенность в выполнении задания».


Беспилотная машина Ironclad.
Источник: BAE systems

«Новым является то, что Ironclad будет действовать автономно как часть боевой группы, взаимодействуя с другими машинами и сухопутными войсками, чтобы выполнить задачи миссии. Это проверяется на реальных машинах, поскольку технология уже находится в состоянии высокой готовности - она разработана.»


Каждый Ironclad имеет аппаратный интерфейс, который позволяет легко подстраиваться под различные задачи. Все подключенные системы могут получать питание и управляться из основного корпуса машины, в котором находится аккумулятор и двухсторонний блок дистанционного управления. Шасси спроектировано таким образом, что аппаратное обеспечение, необходимое для автономной работы, может быть добавлено на более позднем этапе.


Возможности, которые в настоящее время находятся в разработке

  • Рекогносцировка - изображение и звук передаются непосредственно солдатам. Идеально подходит для изучения опасной местности, прежде чем занять ее.
  • Эвакуация раненных - носилки для перевозки раненых солдат с поля боя. Каждая машина освобождает двух солдат, которые в противном случае нужны были бы для переноски жертвы.
  • Охрана зоны — боевой модуль с дистанционным управлением в сочетании с приборами наблюдения и аудиодатчиками, позволяющими солдатам проектировать силу на расстоянии.
  • Утилизация взрывоопасных боеприпасов - аналогично существующим роботам для уничтожения бомб, но с гибкостью в настройке.

Крейг Феннелл подытожил то, что предлагает машина: «Ironclad - будучи самостоятельным продуктом — является еще одним шагом на пути к будущим сражениям, когда мы ожидаем, что группы беспилотных воздушных и сухопутных аппаратов будут работать вместе, обмениваться ситуационной информацией и выполнять боевые задачи. В цикле всегда будет человек, но увеличение использования автономных и беспилотных машин означает, что он может сосредоточиться на ключевых задачах и иметь больше возможностей, чтобы не помещать людей в опасные ситуации».


Сергей Вэй
17.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 44
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
другие обсуждаемые темы