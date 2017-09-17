Новую беспилотную машину BAE Systems демонстрирует на DSEI 2017



Беспилотная машина Ironclad.

Источник: BAE systems Беспилотная машина Ironclad.Источник: BAE systems

На выставке DSEI в этом году BAE Systems представила Ironclad новую беспилотную машину, предназначенную для выполнения некоторых наиболее опасных работ, с которыми сталкиваются солдаты.

Ironclad достаточно мал, чтобы работать в плотной городской застройке, но при этом сохраняет мобильность, необходимую для работы на трудной пересеченной местности. Он также может быть приспособлен для выполнения функций разведки, ведения боя и эвакуации раненных.

Беспилотная машина Ironclad. Источник: BAE systems

Крейг Феннелл (Craig Fennell), директор перспективных программ BAE Systems Land (Великобритания), пояснил: «Ironclad обладает уникальным набором возможностей для беспилотной машины. Используя высокую мощность аккумулятора, он имеет почти бесшумный ход с запасом до 50 км и будет оснащаться набором специальных систем, которые можно быстро заменить в полевых условиях. Модульная система соединения позволяет объединить две машины для перевозку дополнительных грузов, таких как специализированные носилки. Он также защищен от взрыва и огня из стрелкового оружия, чтобы повысить уверенность в выполнении задания».

Беспилотная машина Ironclad. Источник: BAE systems

«Новым является то, что Ironclad будет действовать автономно как часть боевой группы, взаимодействуя с другими машинами и сухопутными войсками, чтобы выполнить задачи миссии. Это проверяется на реальных машинах, поскольку технология уже находится в состоянии высокой готовности - она разработана.»

Каждый Ironclad имеет аппаратный интерфейс, который позволяет легко подстраиваться под различные задачи. Все подключенные системы могут получать питание и управляться из основного корпуса машины, в котором находится аккумулятор и двухсторонний блок дистанционного управления. Шасси спроектировано таким образом, что аппаратное обеспечение, необходимое для автономной работы, может быть добавлено на более позднем этапе.

Возможности, которые в настоящее время находятся в разработке

Рекогносцировка - изображение и звук передаются непосредственно солдатам. Идеально подходит для изучения опасной местности, прежде чем занять ее.

- изображение и звук передаются непосредственно солдатам. Идеально подходит для изучения опасной местности, прежде чем занять ее. Эвакуация раненных - носилки для перевозки раненых солдат с поля боя. Каждая машина освобождает двух солдат, которые в противном случае нужны были бы для переноски жертвы.

- носилки для перевозки раненых солдат с поля боя. Каждая машина освобождает двух солдат, которые в противном случае нужны были бы для переноски жертвы. Охрана зоны — боевой модуль с дистанционным управлением в сочетании с приборами наблюдения и аудиодатчиками, позволяющими солдатам проектировать силу на расстоянии.

— боевой модуль с дистанционным управлением в сочетании с приборами наблюдения и аудиодатчиками, позволяющими солдатам проектировать силу на расстоянии. Утилизация взрывоопасных боеприпасов - аналогично существующим роботам для уничтожения бомб, но с гибкостью в настройке.

Крейг Феннелл подытожил то, что предлагает машина: «Ironclad - будучи самостоятельным продуктом — является еще одним шагом на пути к будущим сражениям, когда мы ожидаем, что группы беспилотных воздушных и сухопутных аппаратов будут работать вместе, обмениваться ситуационной информацией и выполнять боевые задачи. В цикле всегда будет человек, но увеличение использования автономных и беспилотных машин означает, что он может сосредоточиться на ключевых задачах и иметь больше возможностей, чтобы не помещать людей в опасные ситуации».

Сергей Вэй