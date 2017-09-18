Pindad разрабатывает новый легкий колесный танк со 105-мм пушкой
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Колесный танк Pindad.
Источник: www.army-guide.com
Индонезийская компания PT Pindad работает над новым легким колесным танком, боевой бронированной машиной, вооруженной 105-мм противотанковой пушкой.
PT Pindad представила концепт новой машины, в которой объединены бронетранспортер Pandur II 8х8, поставленный чешской компанией Excalibur Army, и башня бельгийской компании CMI, оснащенная противотанковой пушкой высокого давления Cockerill CT-CV 105 и усовершенствованным автоматом заряжания, способная запускать через ствол управляемые противотанковые ракеты Falarick 105.
С таким типом техники индонезийская армия будет иметь высокомобильную относительно легкую машину с огневой мощью, аналогичной основному боевому танку.
Башны Cockerill CT-CV 105 может вести огонь стандартными боеприпасами НАТО калибра 105 мм, специальными боеприпасы и управляемыми ракетами Falarick 105, обеспечивающие высокую гибкость и точность огневой поддержки высокомобильных сил. Применяемая как на гусеничной, так и на колесной технике, система обеспечивает точный огонь как прямой, так и непрямой наводкой.
Благодаря своей ограниченной отдаче и большим углам наведения по вертикали (от -10° до +42°), эта полностью стабилизированная система особенно хорошо подходит для требований современных операций в городских и труднодоступных местах, в том числе за пределами прямой видимости.
Предусмотрены резервные устройства ведения огня для продолжения эксплуатации башни в случае потери электропитания.
Сергей Вэй
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18.09.2017
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