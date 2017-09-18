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14,5-мм боевой модуль IGG-RWS14 из ОАЭ показан на DSEI 2017

20.09.2017 Army Guide 159 0
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IGG-RWS14
Боевой модуль IGG-RWS14.
Источник: www.armyrecognition.com

На DSEI 2017, Международной выставке обороны и безопасности в Лондоне, Великобритания, International Golden Group (IGG) из Объединенных Арабских Эмиратов представила IGG-RWS14, новое поколение боевого модуля с дистанционным управлением, вооруженного одним 14,5-мм тяжелым пулеметом.


IGG-RWS14 — экономичная система вооружения с тяжелым пулеметом калибра 14,5 мм, имеющая дистанционное управление, разработанная для повышения огневой мощи легких пехотных машин, мажет устанавливаться на машины с бронезащитой до уровня 4 по STANAG 4569. Боеприпасы калибра 14,5 мм имеют кинетическую энергию, в два раза больше, чем 12,7 мм. Система с такими боеприпасами способна пробивать 20 мм гомогенной брони по углом 50° на расстоянии до 1000 м.


В этой системе дистанционного вооружения можно использовать пулеметы калибром 14,5 мм, 12,7 мм, 7 62 мм или гранатометы калибра 40 мм.


Система рассчитана на легкий вес и может быть установлена практически на любой боевой машине. Система может управляться одним членом экипажа из корпуса, находясь под броневой защитой, с помощью пульта дистанционного управления.


Система наблюдения имеет дневную и тепловизионную камеры для обнаружения целей в любое время суток. Дневной прицел имеет дальность распознавания цели до 3800 м, тепловизионный — дальность обнаружения до 4000 м и распознавания целей - до 2000 м.


Точность стрельбы повышается с помощью лазерного дальномера, который измеряет расстояния до 4000 м с точностью 50 м.


Система сможет поражать цели в движении, поскольку оружие стабилизировано, и баллистические расчеты выполняются в режиме реального времени. Эффективный диапазон стрельбы боеприпасами калибра 14,5 мм составляет более 2000 м.


Пулемет КПВ калибра 14,5 мм имеет боекомплект из 200 готовых к стрельбе боеприпасов, которые подаются из магазина, расположенного с левой стороны.


Наведение полностью электрическое, круговое в горизонтальной плоскости и в пределах от -17° до +60° - в вертикальной, что повышает эффективность боевого модуля в городской среде.


Общий вес зависит от вооружения и боекомплекта, но, как утверждается, составляет около 290 кг.


Сергей Вэй
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
ОАЭ
Компании
IG Group

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