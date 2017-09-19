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Президент Трамп снова мечтает о военных парадах

20.09.2017 bmpd.livejournal.com 105 0
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Как сообщило американское издание "The Hill", президент США Дональд Трамп в понедельник 18 сентября 2017 года заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что рассматривает возможность проведения большого военного парада в Вашингтоне в День независимости США 4 июля, находясь под впечатлением своего присутствия на французском военном параде в Париже в День Бастилии 14 июля.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на военном параде в Париже в День Бастилии 14.07.2017 (с) Christophe Archambault / AP

В комментариях во время нью-йоркской поездки в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций вместе с Макроном, Трамп заявил, что поразился "военной мощи", продемонстрированной в Париже в День Бастилии, и сказал, что, увиденный им французский парад вдохновил его сделать что-то подобное в США.

"Из-за того, что я стал свидетелем, мы можем сделать что-то подобное 4 июля в Вашингтоне на Пенсильвания-[Авеню]", сказал Трамп. "Мы думаем ... устроить действительно отличный парад, чтобы показать нашу военную мощь".

Трамп также отметил, что в этом году США потратили более 700 миллиардов долларов на военные расходы.

"[Это] больше, чем мы когда-либо тратили на военных, что является хорошей новостью для вас, потому что мы друзья", - сказал Трамп Макрону.

Газета "The Washington Post" сообщила в июле, что Трамп "страстно" наблюдал за парадом в День Бастилии, стоя и аплодируя солдатам, маршировавшим мимо трибуны, где он смотрел парад вместе с Макроном, его супругой и первой леди Мелани Трамп.

Трамп ранее выражал заинтересованность в включении военной техники в парад честь своей инаугурации. В марте газета "The Huffington Post" сообщала, что между президентским инаугурационным комитетом и представителями Пентагона состоялся обмен электронными письмами, в которых запрашивались фотографии "военных машин", которые должны были быть использованы в этом параде.

Представители Пентагона выразили нерасположение к этому плану, и официальные лица, занимавшиеся инаугурацией Трампа, в конечном счете отказались от него.

"Они хотели парада в стиле Красной площади / Северной Кореи", - сообщил "The Huffington Post" источник в инаугурационной команде.

Со стороны bmpd напомним, что наш блог уже публиковал в свое время материал о желании Трампа устроить военный парад с боевой техникой в честь своей инаугурации и о пожеланиях Трампа устраивать военные парады в США.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
КНДР
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Издания
Военный Парад

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