

Вертолет "Ансат" в медицинском исполнении с гидромеханической системой управления (регистрационный номер RA-20002, серийный номер 33075), поставленный Министерству здравоохранения Республики Татарстан для использования Республиканской клинической больницей Татарстана. Казань, 13.10.2016.

Источник: АО "Вертолеты России Вертолет "Ансат" в медицинском исполнении с гидромеханической системой управления (регистрационный номер RA-20002, серийный номер 33075), поставленный Министерству здравоохранения Республики Татарстан для использования Республиканской клинической больницей Татарстана. Казань, 13.10.2016.Источник: АО "Вертолеты России

Казанский вертолетный завод рассказал о планах модернизации "Ансата"

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") представил план реализации конструктивных улучшений легкого вертолета "Ансат" с гидромеханической системой управления. Презентация была сделана на ежегодной конференции эксплуатантов вертолетов "Ансат", состоявшейся 14 сентября в Казани.

В рамках презентации главный конструктор предприятия Антон Бушуев рассказал, что температурный режим эксплуатации вертолета "Ансат" планируется расширить до +50°С. "В настоящий момент вертолет отправляется на испытания при высоких температурах в Пакистан. Будет порядка 50 полетов, в процессе которых мы планируем расширить температурный диапазон вплоть до +50°С, если не получим каких-то ограничений. Мы ожидаем завершить эти работы до конца года", — сказал Бушуев. Ранее уже сообщалось, что "Ансат" прошел сертификацию на эксплуатацию на морозе вплоть до –45°C.

Одним из улучшений на "Ансате" станет расширение температурного диапазон, который будет составлять от –45 до +50°С

Главный конструктор КВЗ сообщил, что завершаются работы по установке на вертолет бортовой стрелы. Специалисты ожидают получения опытного образца для проведения летных испытаний. Также в этом году планируется завершить работы по комплектованию вертолета специальными транспортировочными устройствами. По словам Бушуева, первоначально запланирована одна транспортировочная корзина, в которой можно будет перевозить до 200 кг груза. В настоящий момент изготавливается опытный образец, которому еще предстоит пройти летные испытания.

На завершающей стадии разработки находится система активного гашения вибрации вертолетов "Ансат", был проведен весь комплекс опытно конструкторских работ. Выбраны два исполнения системы, которые до конца сентября поставят на Казанский вертолетный завод для проведения сертификационных работ. Эксплуатантам будет доступно на выбор два варианта — система из четырех активных гасителей для VIP-конфигурации, которую можно будет также ставить на медицинскую версию "Ансата", и более простая система из трех активных гасителей вибрации. По словам советника гендиректора холдинга "Вертолеты России" Дмитрия Сергеева, достигнутый уровень вибрации сопоставим с уровнем вибрации VIP-версии вертолета AW139.

Попутно на Казанском вертолетном заводе готовят комплектование "Ансата" системой внешней подвески. Поставщиком оборудования выбрана американская компания Onboard Systems. Предполагается, что максимальная грузоподъемность подвески составит 1,5 т. Перегрузочный вес вертолета при перевозке груза на внешней подвеске составит 3900 кг. Срок сертификации — II квартал 2018 г.

Говоря о перспективах на следующий год, главный конструктор КВЗ отметил, что в цеху завода уже стоит прототип вертолета "Ансат" с новой носовой частью, выполненной целиком из углепластика. Она прошла испытания на птицестойкость в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). Осталось провести комплекс летных работ, который запланирован на I–II квартал 2018 г. В этот же период на хвостовую балку вертолета планируется установить новое оперение, которое несколько улучшит параметры устойчивости машины на различных режимах. Ожидается, что использование композитов продлит его русурс.

В следующем же году "Ансат" планируется оснастить модифицированной бортовой информационной системой контроля, которая позволит среди прочего осуществлять полеты в сложных метеоусловиях по приборам.

Одним из пожеланий, озвученных эксплуатантами в рамках конференции, стало увеличение дальности полета "Ансата". На это Бушуев заметил, что КВЗ уже занимается его увеличением в сотрудничестве с поставщиком топливной системы — французской компанией Aerazur. В ходе первого этапа, который придется на 2018 г., планируется изготовить ударопрочную топливную систему, которая позволит летать на 540 км (заявленная базовая дельность полета "Ансата" — 510 км). В 2019 г. будет создана топливная система с базовым баком на 700 л и дальностью полета 700 км, а также дополнительным баком, увеличивающим дальность полета до 1000 км. В рамках модернизации топливной системы планируется установка модифицированной лопасти несущего винта вертолета с новым профилем и увеличение взлетного веса до 3750 кг (на 150 кг больше существующего уровня).

На декабрь–январь также запланированы испытания противообледенительной системы (ПОС) в составе вертолета "Ансат-У" (версия с электродистанционным управлением, которую эксплуатируют военные). Результаты предварительных испытаний позволят специалистам завода продолжить работы в этом направлении для гражданской версии вертолета. Срок завершения проекта по линии Минобороны — следующий год, по гражданской версии сроки пока неизвестны.

На конференции также выступил ведущий инженер Казанского агрегатного завода Роман Белов, который рассказал, что предприятие работает над установкой на медицинский модуль санитарной версии "Ансата" транспортного инкубатора (кювеза) для новорожденных. Работа находится на стадии согласования технического задания и изготовления опытного образца. Попутно разрабатывается санитарный салон с навесным медицинским оборудованием. Опытный образец планируется представить к концу текущего года.

Евгения Коляда