«Лучи невидимости» из Австрии позволят сделать непрозрачный материал прозрачным



Материал со случайными неоднородностями поверхности отражает падающие лучи света во всех направлениях.

Источник: https://www.techcult.ru/ Материал со случайными неоднородностями поверхности отражает падающие лучи света во всех направлениях.Источник: https://www.techcult.ru/

Команда австрийских, американских и греческих ученых готовится провести эксперимент по реализации технологии «наведенной прозрачности». В перспективе она может стать основой активного камуфляжа – при облучении особым образом непрозрачный материал перестает быть помехой для лучей света. То есть становится как бы прозрачным, не изменяясь по сути.

Задача по созданию плаща-невидимки всегда имеет одно простое условие – нужно сделать так, чтобы попадающий на объект свет перестал отражаться от него. Если объект перестанет быть помехой для света, то со стороны он будет выглядеть как прозрачный, а потому невидимый. Для этого свет пытаются направлять «в обход», генерировать копию излучения, перенаправляя его с одной стороны объекта-невидимки на другую и т.д. Австрийцы же предложили «отключить» эффект отражения.

Идея пришла из области работ с лазерами – там требуются оптически активные материалы, которые позволяют манипулировать лучами света и накачивать лазер, избегая поглощения энергии. Развивая концепцию, венские ученые спроектировали такой вид излучения, который идеально соответствует неровностям рассеивающей поверхности материала. И если осветить его – произойдет то самое «отключение» рассеивания, поэтому если в тот же момент подать на материал другой луч света, сбоку, он пройдет сквозь него без малейших отклонений.

Материал, облучаемый специально подобранным волновым паттерном, для идущей слева волны выглядит прозрачным. Источник: https://www.techcult.ru/

Математическое описание этого явления куда сложнее словесного – сейчас ученые работают над единым алгоритмом расчета параметров луча в независимости от того, о какой рассеивающей среде идет речь. Вместо света на первых порах предлагается использовать звуковые волны, виртуальное моделирование уже показало состоятельность этой идеи. Осталось самая малость – доказать или опровергнуть концепцию «лучей невидимости» экспериментально.