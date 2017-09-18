В РКС начались занятия международной школы по спутниковой навигации



Школа навигации холдинга "Российские космические системы".

Источник: http://spacecorp.ru/ Школа навигации холдинга "Российские космические системы".Источник: http://spacecorp.ru/

Более 50 слушателей – специалистов российских и зарубежных компаний-участников рынка навигационных и геоинформационных услуг – приступили к занятиям в VII Международной школе по спутниковой навигации. Курс направлен на повышение квалификации специалистов и знакомит их с новейшими возможностями использования технологий ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики. Организаторами Школы выступают холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») и Госкорпорация «РОСКОСМОС». Мероприятие проходит с 18 по 23 сентября в главном здании РКС в Москве.

Преподаватели школы – ведущие эксперты из РКС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, НП «ГЛОНАСС», РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и компаний-участниц рынка навигационных технологий расскажут слушателям о возможностях и сценариях применения космических технологий в ключевых секторах экономики. Тематика курсов охватывает широкий спектр вопросов – от традиционного контроля передвижения транспорта и работы техники, до спутниковой навигации беспилотных летательных аппаратов и точного земледелия.

Школа навигации холдинга "Российские космические системы". Источник: http://spacecorp.ru/

Руководитель инновационного центра «Российских космических систем» Александр КОЧЕТКОВ: «На занятиях Школы слушатели получают практические знания по применению современных навигационных и геоинформационных технологий в автомобильном транспорте, мониторинге инженерных сооружений, в строительстве, обеспечении безопасности, геодезии, сельском и лесном хозяйстве. Рассматриваются также ключевые вопросы правового и технического регулирования в сфере навигационной деятельности».

Отдельное внимание будет уделено применению результатов космической деятельности в арктических районах нашей страны, прежде всего, в интересах компаний ТЭК. Современные геоинформационные технологии открывают новые возможности для развития бизнеса в Арктике и создания крупнейшего мирового транспортного коридора – Северного морского пути.

Программа VII Международной школы по спутниковой навигации состоит из 56 часов лекций и практических занятий. По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.