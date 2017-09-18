В РКС начались занятия международной школы по спутниковой навигации
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Школа навигации холдинга "Российские космические системы".
Источник: http://spacecorp.ru/
Более 50 слушателей – специалистов российских и зарубежных компаний-участников рынка навигационных и геоинформационных услуг – приступили к занятиям в VII Международной школе по спутниковой навигации. Курс направлен на повышение квалификации специалистов и знакомит их с новейшими возможностями использования технологий ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики. Организаторами Школы выступают холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») и Госкорпорация «РОСКОСМОС». Мероприятие проходит с 18 по 23 сентября в главном здании РКС в Москве.
Преподаватели школы – ведущие эксперты из РКС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, НП «ГЛОНАСС», РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и компаний-участниц рынка навигационных технологий расскажут слушателям о возможностях и сценариях применения космических технологий в ключевых секторах экономики. Тематика курсов охватывает широкий спектр вопросов – от традиционного контроля передвижения транспорта и работы техники, до спутниковой навигации беспилотных летательных аппаратов и точного земледелия.
|Школа навигации холдинга "Российские космические системы".
|Источник: http://spacecorp.ru/
Руководитель инновационного центра «Российских космических систем» Александр КОЧЕТКОВ: «На занятиях Школы слушатели получают практические знания по применению современных навигационных и геоинформационных технологий в автомобильном транспорте, мониторинге инженерных сооружений, в строительстве, обеспечении безопасности, геодезии, сельском и лесном хозяйстве. Рассматриваются также ключевые вопросы правового и технического регулирования в сфере навигационной деятельности».
Отдельное внимание будет уделено применению результатов космической деятельности в арктических районах нашей страны, прежде всего, в интересах компаний ТЭК. Современные геоинформационные технологии открывают новые возможности для развития бизнеса в Арктике и создания крупнейшего мирового транспортного коридора – Северного морского пути.
Программа VII Международной школы по спутниковой навигации состоит из 56 часов лекций и практических занятий. По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.
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18.09.2017
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