Военные ЦВО проведут боевые стрельбы из новых зенитных комплексов в Астраханской области



Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу партию зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», способных поражать скоростные цели противника днем и ночью.

Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Ашулук в Астраханской области. Сейчас расчеты готовятся провести из комплексов первые боевые стрельбы. Они запланированы на этой неделе. Ранее все экипажи комплексов прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

Планируется, что в районы дислокации в Поволжье комплексы прибудут в начале октября.

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ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно- климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.