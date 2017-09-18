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Военные ЦВО проведут боевые стрельбы из новых зенитных комплексов в Астраханской области

18.09.2017 Центральный военный округ 128 0
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу партию зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С1», способных поражать скоростные цели противника днем и ночью.


Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Ашулук в Астраханской области. Сейчас расчеты готовятся провести из комплексов первые боевые стрельбы. Они запланированы на этой неделе. Ранее все экипажи комплексов прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.


Планируется, что в районы дислокации в Поволжье комплексы прибудут в начале октября.


***

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно- климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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