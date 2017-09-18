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Автомобильный завод вышел на новый темп сборки

18.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 378 1
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КАМАЗ-65201
Самосвал КАМАЗ-65201.
Источник: http://zolotoyolymp.ru/

Автомобильный завод «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) вышел на новый темп сборки: ежесуточные показатели приближаются к 200 автомобилям, при этом в общем потоке с серийными машинами уже идут премьеры года – КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, КАМАЗ-65802, КАМАЗ-5325.


Выпуск на рынок нового перспективного семейства начался с тяжёлого магистрального тягача КАМАЗ-5490, затем появился КАМАЗ-65206 в трёхосном исполнении, также освоены самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65201 люкс. Перед корпоративным отпуском были собраны новые модели конструктивно переработанного тяжёлого самосвала КАМАЗ-6580 и его варианты -65801, -65802. Они предназначены для работы на стройках, в карьерах.


«Сейчас «КАМАЗ» спускается в средний сегмент – между средне-тоннажными и тяжёлыми грузовиками. На конвейере уже собраны шасси КАМАЗ-5325 с короткой базой для мусоровоза и длинной – для бортовых автомобилей и фургонов, – рассказал заместитель главного технолога автомобильного завода по сопровождению производства Наиль Замалиев. – Примечательно, что в плановом задании на сентябрь более 3800 машин, из них 500 – это перспективные и новые модели».


Кроме того, год назад было принято решение об организации опытно-промышленных сборок новых моделей на Автомобильном заводе. По словам Замалиева, такой порядок работы позволяет оценить весь комплекс проблем. При комплектовании грузовика на конвейере параллельно решаются и конструкторские, технологические вопросы. Тут же уточняется такт сборки, определяются узкие места, технологи отмечают необходимость внедрения новых приспособлений. В целом значительно сократилось время отработки всех задач, возникающих при внедрении новинок.
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
CA
stan55
319
№1
18.09.2017 17:47
Машина КАМАЗ-65206 T5 изготовлена из 80% зарубежных компанентов включая двигатель
https://www.youtube.com/watch?v=2pitl6Xixac
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