Rolls-Royce построит морского робота размером с эсминец
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Макет военно-морского судна робота компании Rolls-Royce.
Источник: https://www.techcult.ru/
Не только роскошные автомобили и двигатели – на этой неделе британская компания Rolls-Royce анонсировала постройку полностью автономного военно-морского судна. Это беспилотник нового типа, по габаритам и функционалу не уступающий обычным кораблям королевского флота. И он может стать его частью уже через 10 лет.
Rolls-Royce собирается сделать не столько корабль, сколько морского робота, который будет иметь особый, морской ИИ и сможет менять свои роли по мере выполнения миссии. По умолчанию это сторож, патрульный, разведчик или курьер, который развивает скорость до 25 узлов и имеет дальность действия до 3500 морских миль. Понятие автономности в его случае несколько ограничено, предельный срок работы без обслуживания лишь 100 дней, но и затраты на эксплуатацию робота минимальны.
Ключевой элемент новинки – силовая установка. Она полностью электрическая, мощностью 1,5 МВт, с двумя дизель-генераторами Rolls-Royce MTU 4000, плюс корабль оснащен большим количеством солнечных батарей и аккумуляторами емкостью 3000 кВтч. ИИ использует внушительный арсенал сенсоров, чтобы накапливать, перераспределять и экономить энергию в зависимости от текущих условий. И один из его приоритетов – избегать зависимости от постоянного пополнения топлива.
О вооружении на борту тактично умалчивают, вероятно, его не будет вовсе. Зато такой корабль можно укомплектовать разведывательным оборудованием или превратить в «дроно-матку», маленький аналог авианосца с отрядом мультикоптеров на борту. Людей на его борту не будет вовсе, что открывает возможности выполнять тактически сложные и рискованные военные операции.
Британские ВМС проявили интерес к проекту, но поспешили отгородиться от прессы стеной молчания по всем деталям.
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18.09.2017
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