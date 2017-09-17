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Гособоронзаказ: казначейское сопровождение в вопросах и ответах

18.09.2017 Новый Оборонный Заказ 549 0
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Новый оборонный заказ
Конференция «Гособоронзаказ. Основные принципы заключения и исполнения контрактов».
Источник: http://dfnc.ru/

В целях усиления контроля в сфере Гособоронзаказа в марте 2017 года Правительством было принято решение о переводе на казначейское сопровождение большей части расчетов, сопровождающих исполнение госконтрактов (Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 249).


Практическое взаимодействие с Федеральным казначейством у исполнителей разных уровней кооперации вызывает много вопросов, в первую очередь относительно регламента расширенного казначейского сопровождения госконтрактов.


Многие предприятия только недавно освоили взаимодействие с уполномоченными банками в соответствии со всеми требованиями обновленного 275 –ФЗ. Порядок формирования идентификатора государственного контракта, санкционирование расходов исполнителей, схема кооперации и схема самих расчетов, порядок предоставления казначейского аккредитива – эти и другие вопросы требуют внимательного рассмотрения и вдумчивых консультаций исполнителей с представителями Федерального казначейства и контролирующими органами.


6 октября в Санкт-Петербурге состоится конференция «Гособоронзаказ: казначейское сопровождение, изменения в 275-ФЗ и КоАП РФ». Цель мероприятия - разъяснение ограничений, обязанностей и запретов исполнителей Гособоронзаказа при использовании денежных средств с учетом нового порядка казначейского сопровождения госконтрактов.


В качестве ключевых спикеров выступят: Карпенко В.М. заместитель начальника Управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства, Спиридонов С.В., заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ, Башлаков-Николаев И. В. начальник Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС РФ и др.


Подробная программа конференции
17.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Новый Оборонный Заказ
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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