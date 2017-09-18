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В Сербии США создают антироссийский медиацентр

18.09.2017 Военное обозрение 678 3
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НАТО
Карикатура на НАТО.
Источник: Виталий Подвицкий / РИА Новости

Западные СМИ сообщают о том, что США намереваются открыть очередной пропагандистский центр в Европе. Речь идёт о центре, который будет размещён на Балканах. Основная цель создания такого центра состоит в осуществлении пропагандистского вещания на Сербию, которую США упорно пытается отдалить от контактов с Российской Федерацией.

Портал B92 сообщает, что сами американцы позиционируют создание центра как «возможность для противодействия российской дезинформации». Реализация проекта будет осуществляться несколькими западными неправительственными организациями. На деле, это очередная попытка установить полный контроль над балканскими СМИ и предложить для них исключительно проамериканскую информационную политику.

Ответственным за реализацию проекта в Сербии назначен бывший атташе США при посольствах в Израиле и непосредственно Сербии Джон Капелло. Г-н Капелло работает в небезызвестном Фонде защиты демократии, финансируемом в том числе и конгрессом США. Также в работе по созданию «регионального информационного центра» принимает участие глава неправительственной организации «Евроатлантическая инициатива», которая «окопалась» на сербской территории. Это Дэниел Сантер.

К созданию американского пропагандистского рупора в Сербии подключаются и штатные сотрудники НАТО.

Помимо Сербии аналогичные центры США планируют открыть в Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии и других странах региона. Кстати, не только на Балканах будет открыта очередная американская пропагандистская площадка. Известно, что аналогичная работа будет проведена и в Грузии.
15.09.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Албания
БиГ
Грузия
Израиль
Македония
Россия
Сербия
США
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
CA
sepheronx
102
№1
18.09.2017 04:52
They have been doing this for years, and the local population doesn't believe it because they all remember all too well about how NATO bombed Serbs.  The only reason why Vucic keeps getting elected is by pensioners.  In reality, Serbs are of no fan of the western nations.

All the NATO and EU groups are doing is the same thing they been doing for decades.  Again.  Definition of insanity is doing something over and over again and expecting different results.

Of course, when it is being mentioned what their intentions are, the effect of the new broadcasts drops significantly.
0
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RU
Hazzard
7006
№2
18.09.2017 13:39
Совок и попил бабла  какой-то... Скорее всего Госдеп у Broadcasting Board of Governors потоки пытается отобрать. Со всеми вытекающими, в плане результатов.
0
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RU
штурм
3005
№3
18.09.2017 23:02
России нужно поменьше ныть, а больше действовать!
Вместе с военной помощью Сербии нужно разместить центры радиоэлектронной разведки и центр вещания российского телевидения и радио
0
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