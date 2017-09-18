В Сербии США создают антироссийский медиацентр



Карикатура на НАТО.

Источник: Виталий Подвицкий / РИА Новости Карикатура на НАТО.Источник: Виталий Подвицкий / РИА Новости

Западные СМИ сообщают о том, что США намереваются открыть очередной пропагандистский центр в Европе. Речь идёт о центре, который будет размещён на Балканах. Основная цель создания такого центра состоит в осуществлении пропагандистского вещания на Сербию, которую США упорно пытается отдалить от контактов с Российской Федерацией.

Портал B92 сообщает, что сами американцы позиционируют создание центра как «возможность для противодействия российской дезинформации». Реализация проекта будет осуществляться несколькими западными неправительственными организациями. На деле, это очередная попытка установить полный контроль над балканскими СМИ и предложить для них исключительно проамериканскую информационную политику.

Ответственным за реализацию проекта в Сербии назначен бывший атташе США при посольствах в Израиле и непосредственно Сербии Джон Капелло. Г-н Капелло работает в небезызвестном Фонде защиты демократии, финансируемом в том числе и конгрессом США. Также в работе по созданию «регионального информационного центра» принимает участие глава неправительственной организации «Евроатлантическая инициатива», которая «окопалась» на сербской территории. Это Дэниел Сантер.

К созданию американского пропагандистского рупора в Сербии подключаются и штатные сотрудники НАТО.

Помимо Сербии аналогичные центры США планируют открыть в Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии и других странах региона. Кстати, не только на Балканах будет открыта очередная американская пропагандистская площадка. Известно, что аналогичная работа будет проведена и в Грузии.