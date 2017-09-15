

Беспилотный летательный аппарат.

Источник: www.nextbigfuture.com Беспилотный летательный аппарат.Источник: www.nextbigfuture.com

Lockheed Martin представила новый небольшой беспилотный летательный аппарат Outrider, который может быть запущен из пусковых установок подводных лодок, вертолетов или другой техники оснащенной пусковыми установками.

Аппарат весит меньше двух килограммов. В ширину, в сложенном состоянии он всего около десяти сантиметров. Дрон может провести в полете два с половиной часа, развивая скорость до 80 километров в час. Его основная задача, это проведение разведки, сбор данных при помощи обычной и инфракрасной камер, а также передача данных, особенно в случае запуска с подводной лодки, чтобы не демаскировать положение.

Lockheed Martin представила новый БПЛА, запускаемый из пусковых установок

Беспилотник имеет специальное складное крыло, что позволячет его запускать прямо из пусковой установки одним нажатием кнопки. В процессе полета крыло раскрывается, и беспилотник начинает действовать по заданной программе. По словам разработчиков они предусмотрели даже возможность запуска с подводной лодки, находящейся под водой.

Такое решение может упростить связь с подводными лодками. Достаточно просто запустить такой дрон, и передать с его помощью необходимое сообщение. Беспилотник был разработан британским отделением компании Lockheed в сотрудничестве с британской компанией Wirth Research. Outrider в настоящее время доступен для покупки, Lockheed Martin говорит о том, что уже есть несколько подписанных контрактов, правда не уточняет с кем именно.