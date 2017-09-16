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Расходы Украины на оборону в 2018 году вырастут почти на 15%

18.09.2017 Военное обозрение 184 0
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Strong Europe Tank Challenge
Украинская команда на Strong Europe Tank Challenge.
Источник: army.mil

Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает расходы на сектор обороны и безопасности в размере 164,9 миллиарда гривен (около 6,34 миллиарда долларов), что на 14,8% больше, чем в 2017 году, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, в текущем году на нужды обороны в госбюджете заложена сумма в размере 143,6 миллиарда гривен (5,5 миллиарда долларов).

Расходы Украины на оборону в 2018 году вырастут почти на 15%

Расходы на оборону увеличатся: 164,9 миллиарда гривен (предусмотрено — ред.) на это в 2018 году. Это зарплата наших воинов, качественное техническое оснащение и вооружение

— сказал Гройсман, представляя проект госбюджета на заседании правительства в пятницу.

Ранее об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.

В соответствии с предложениями Кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на потребности национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривен. Это на 20 миллиардов ($0,77 млрд) больше, чем в текущем году

- сообщается на официальном сайте главы государства.

Интересно, а из каких денег Порошенко собирается увеличивать расходы на армию, если в настоящее время страна живет на транши МВФ, а время отдавать деньги, да еще и с процентами, не за горами? Скорей всего это обычный пиар ход, направленный на одурачивание населения перед будущими выборами, если только Киевская хунта не собирается вогнать украинский народ в еще большую нищету новыми поборами в угоду своим заокеанским хозяевам.
16.09.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Украина

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