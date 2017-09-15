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Украина и Польша продолжат сотрудничество по переоснащению вооружения польских Миг-29

18.09.2017 Интерфакс-Украина 369 0
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Истребитель МиГ-29
Редкий снимок истребителя МиГ-29 ВВС Польши (бортовой номер "115", заводской номер 2960535115/4503) с подвешенными управляемыми ракетами семейства Р-27 (в данном случае Р-27Р). Снимок 11.08.2015.
Источник: Mariusz Adamski / www.airliners.net

Украина и Польша продолжат сотрудничество по программе обновления авиационного вооружения парка истребителей МиГ-29 ВВС Польши.

Как сообщила пресс-служба ГХВП "Спецтехноэкспорт" в четверг, в ходе прошедшей в начале сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017 компания подписала соглашение с польской WB Electronics о дальнейшем развитии сформированного в 2016 году двустороннего консорциума, а также новый контракт на производство управляемых ракет средней дальности Р-27-Р1 класса "воздух-воздух "для польских ВВС.

С украинской стороны подписантом соглашения также выступила ГАХК "Артем" (Киев).

Как отмечает пресс-служба, подписание документов расширяет возможности участников консорциума при проведении новых тендеров на поставку авиационного вооружения для Минобороны Польши.

"Компания WB Electronics остается нашим эксклюзивным партнером по дальнейшему производству и поставке авиационных ракет класса Р-27 для нужд польских ВВС", - отметил директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул.

Как сообщалось, созданный ГХВП "Спецтехноэкспорт" и WB Electronics в 2016 году консорциум выиграл объявленный в 2015 году тендер Минобороны Польши на поставку авиационных ракет для польских ВВС.

Тендер был открыт для участия подрядчиков стран ЕС, Европейского экономического пространства, а также для стран, имеющих соглашения с Польшей или ЕС о закупках в сфере обеспечения безопасности и обороны.

Победитель должен был до конца ноября 2016 года обеспечить изготовление и поставку заказчику 40 ракет Р-27Р1 с радиолокационным наведением.
15.09.2017
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принадлежат Интерфакс-Украина
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Страны
Польша
Украина
Продукция
МиГ-29
Р-27(Э)Р1
Компании
WB Electronics
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